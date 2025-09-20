אחרי מאבק במחלה: השחקן אריה מוסקונה הלך לעולמו בגיל 78

מומלצים -

השחקן אריה מוסקונה הלך היום (שבת) לעולמו אחרי מאבק במחלה. מוסקונה זכור משורת תפקידים בסרטים ובסדרות בישראל, ובין היתר זכה בשני פרסי אופיר אחד לשחקן הראשי על תפקידו בסרט "מעבר לים" (1991) של יעקב גולדווסר, והשני לשחקן משנה על תפקידו בסרט "עפולה אקספרס" (1997) של ג'ולי שלז.

נולד בבולגריה ועלה עם הוריו לישראל בשנת 1948. הוא למד בבית הספר "הכפר הירוק". את הקריירה שלו החל בשנת 1971. הוא שיחק גם בסדרה "חדווה ושלומיק", ביותר מ-30 סרטים ישראליים (ביניהם ב"קזבלן", מבצע יונתן, צ'רלי וחצי). הופיע גם בתוכניות טלוויזיה לילדים, ביניהם "הופה היי". גילם את כאילו בתוכנית הילדים "המחסן של כאילו", אשר שודרה בערוץ הילדים בכבלים בשנות ה-90. בעקבות ההצלחה הרבה של סדרה זו, גילם את דמותו של כאילו גם בשני מופעים לילדים.

בתיאטרון גילם את דמות האב בהצגת "משחיז הסכינים הסיני" בשנת 1985. ב-1998 גילם בתיאטרון חיפה את איש העסקים וייסקופ במחזה "גטו" מאת יהושע סובול. בתיאטרון הבימה שיחק ב-2003 את עורך דין זקהיים ב"קופסה שחורה", ב-2005 הופיע ב"זמן אמת" מאת יהושע סובול ושנה אחר כך שיחק את אביה של דורותיאה ב"תקופת הסתגלות" מאת טנסי ויליאמס. משנת 2019 מופיע בהצגת הבידור "זקנים חסרי מנוח" לצד זאב רווח ועירית ענבי.

השחקנית מיכל ינאי ספדה לו: "עצוב מאוד. אין לי מילים. הספקנו חיבוק אחרון לא מזמן… איש יקר ומצחיק ומוכשר. יהי זיכרך ברוך. אריה מוסקונה 1947-2025".