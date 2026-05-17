נציג ישראל לאירוויזיון 2026 נחת היום (ראשון) בישראל, אחרי שהביא לנו גאווה בווינה אמש והגיע למקום השני בתחרות. בדברים שנשא במהלך קבלת הפנים בנתב"ג הוא התרגש מאוד וגרונו נחנק לא פעם מדמעות.

נועם הודה בין היתר "לעם ישראל, תודה שהייתם פה, שתמכתם ונתתם לנו אהבה - זה נתן כל כך הרבה כוח, אין לכם מושג בכלל", וביקש: "בואו נעשה מאמץ להיות טובים אחד לשנייה".

בתן הוסיף כי "אתמול אני באופן אישי ואני מבין שגם הרבה מהמדינה, חווינו תחושת אחדות אחרי כל כך הרבה זמן שזה היה חסר, ואני שמח להיות הצינור של האחדות הזו. יש לי בקשה: זה רגע שיא וזה מדהים וכיף. אבל יש את מחר ויש עוד חמישים ומאה שנה - בואו נעשה מאמץ להיות טובים אחד לשניה. אנחנו בני אדם ולפעמים מתפלק לנו, אז אני מבקש לשפוט לכף זכות. אני אשתדל באופן אישי ומבקש מכולם גם לא ברגעי שיא, גם בשגרה, גם כשקשה".

בתן הודה בין היתר גם למנהליו, "שראו את הפוטנציאל גם כשהוא לא היה נראה לעין ולא ויתרו עליי גם כשלא היה כלום". הוא הודה לשב"כ ולצוות האבטחה ששמרו על המשלחת, והוסיף: "הרגשתי רגוע לאורך כל הדרך, ידעתי שיש לי את אלוהים וששומרים עלי".

הוא סיים בראייה לעתיד: "יש וואחד קריירה לפנינו עם מוזיקה חדשה ומלא הפתעות שהכנו טוב טוב במגירה. לטס גו, עם ישראל חי!".

הלילה הגדול של נועם בתן: למרות קריאות הבוז מהקהל, הנציג הישראלי לאירוויזיון כבש אמש את אירופה והביא את המקום השני לישראל שנה שנייה ברציפות. שליחתנו לאירוויזיון יולי סלומון עם ההישג המדהים של "מישל" אחרי שבועות של מתיחות, אבטחה כבדה, והמון ציפייה - ישראל מסיימת את אירוויזיון 2026 עם הישג ענק.

אחרי לילה כמעט בלי שינה, נועם נחת כאמור בישראל - היישר למסיבת עיתונאים חגיגית בשדה התעופה. שם כבר חיכו לו מעריצים, דגלי ישראל והמון אהבה. במשלחת הישראלית מספרים שהלחץ הורגש עד השנייה האחרונה, במיוחד אחרי שנה לא פשוטה מבחינה מדינית וביטחונית, אבל גם הם לא ציפו לכזה חיבוק מהקהל האירופי.

מי שקטפה את המקום הראשון לראשונה בתחרות היא בולגריה, אבל גם בישראל יש תחושת ניצחון - בעיקר אחרי הניקוד המפתיע שקיבל נועם גם מהשופטים וגם מהקהל בבית. הדקות האחרונות בגמר האירוויזיון אמש היו עוצרות נשימה.

באולם בווינה המתח הורגש מכל כיוון - המשלחות, המעריצים, העיתונאים - כולם ניסו להבין מי תיקח השנה את התחרות. ואז זה הגיע. בולגריה הוכרזה כמנצחת הגדולה של אירוויזיון 2026 - זכייה ראשונה בתולדות המדינה בתחרות. אבל בישראל, ההפתעה הגדולה הגיעה דווקא מכיוון אחר.

בניגוד לחששות שליוו את המשלחת לאורך השבוע - גם צוותי השיפוט ברחבי אירופה וגם הצופים בבית העניקו לנועם בתן ניקוד גבוה במיוחד, כזה שלא מעט ישראלים כבר הפסיקו לצפות לו בשנים האחרונות.

והיו גם רגעים שהזכירו עד כמה האירוויזיון כבר מזמן אינו רק תחרות מוזיקה. החשש מהפגנות וקריאות בוז ליווה את המשלחת הישראלית לאורך כל השבוע בווינה, אבל בגמר עצמו, הקהל באולם בחר בעיקר למחוא כפיים אחרי שנים שבהן ישראל מגיעה לאירוויזיון בעיקר עם הרבה חששות סביב מה יקרה מסביב לבמה - השנה, לפחות לערב אחד, הסיפור היה קודם כל המוזיקה.

את גביע האירוויזיון השנה לוקחת בולגריה, אבל בישראל מסכמים את הלילה הזה מרוצים וגאים - עם מקום שני, הרבה גאווה, ואולי גם תחושה קטנה של ניצחון לאומי מעבר לטבלה עצמה.