השחקנית קראה בטקס פרסי האמי: "שחררו את פלסטין"

טקס פרסי האמי התקיים הלילה (שני) והמלחמה בעזה הגיעה גם אליו. השחקנית היהודייה האנה איינבינדר זכתה בפרס שחקנית המשנה על תפקידה בסדרה "האקס" ובנאומה קראה: "שחררו את פלסטין". לצד קריאות נגד ישראל, השחקן אוון קופר, בן 15, עשה היסטוריה כשזכה בפרס שחקן המשנה על תפקידו במיני-סדרה של נטפליקס, "התבגרות", ובכך הפך לזוכה הצעיר ביותר אי-פעם בפרס בקטגוריית המשחק. "זה שווה הכל", אמר בנאומו. סדרה זו שלטה בטקס וקטפה שישה פרסים - כולל פרס הסדרה המוגבלת הטובה ביותר.

"בכנות, כשנרשמתי לשיעורי דרמה לפני כמה שנים, לא ציפיתי להיות בארצות הברית, ובטח לא כאן", אמר קופר הבריטי בנאום הזכייה שלו. "אבל אני חושב שהלילה מוכיח שאם מקשיבים, מתמקדים, ויוצאים מאזור הנוחות - אפשר להשיג הכול בחיים. לפני שלוש שנים הייתי כלום, והיום אני כאן. אז מה אם מתביישים לפעמים? הכול אפשרי".

בהמשך, איינבינדר התייחסה לאמירתה בנאום הזכייה, כשאמרה לתקשורת כי "חשוב לי לדבר על פלסטין כי זה נושא שקרוב ללב שלי. יש לי חברים בעזה שעובדים כרופאים בצפון הרצועה. זו חובתי כיהודייה להבחין בין יהודים לבין מדינת ישראל. הדת והתרבות הן מוסדות חשובים ובעלי היסטוריה והן נפרדות מהמדינה האתנו-לאומנית הזו". על העצומה להחרמת מוסדות תרבות ישראליים עליה היא חתומה אמרה השחקנית: "זה לא חרם על אנשים, אלא על מוסדות שמעורבים ישירות ברצח העם. זה חשוב לי".

המיני סדרה "התבגרות" של נטפליקס, הייתה הזוכה הגדולה של הטקס, וקטפה שישה פרסים. מלבד פרס השחקן הראשי, זכתה גם בפרסים לבימוי ולתסריט במיני-סדרה, לשחקן הראשי סטיבן גרהאם, לשחקנית המשנה ארין דוהרטי וכאמור לשחקן המשנה אוון קופר. במקביל, "הסטודיו" של סת' רוגן, המשודרת ברשת אפל TV פלוס, קטפה ארבעה פרסים, בראשם לסדרה הקומית הטובה ביותר. הקולגה של איינבינדר בסדרה "האקס", ג'ין סמארט, זכתה פעם נוספת בפרס השחקנית הראשית.

הדרמה הרפואית המדוברת "הפיט", של יוצא הסדרה "אי.אר" נואה וויילי, קטפה שלושה פרסים, בהם לסדרת הדרמה הטובה ביותר. וויילי זכה בפרס השחקן הראשי בדרמה וקת'רין לה-נאסה בפרס שחקנית המשנה. הסדרה "ניתוק" זכתה בשני פרסים - לשחקנית הראשית בריט לאוור ולשחקן המשנה טרמל טילמן. "אנדור" זכתה בפרס התסריט של סדרת דרמה ו"סוסים איטיים" בפרס הבימוי.

השחקן הספרדי חאבייר בארדם, שמרבה לדבר נגד ישראל וחתום גם הוא על העצומה, אמר על השטיח האדום כי "אני לא אעבוד עם שום חברת קולנוע או טלוויזיה שמצדיקה או תומכת ברצח העם בעזה. זה פשוט עד כדי כך. לא צריך להיות אפשרי לעשות את זה - לא בתעשייה הזו ולא בשום תעשייה אחרת".

רשימת הזוכים המלאה

סדרת הדרמה הטובה ביותר

"הפיט"

הסדרה הקומית הטובה ביותר

"הסטודיו"

המיני-סדרה הטובה ביותר

"התבגרות"

תוכנית הריאליטי הטובה ביותר

"הבוגדים"

תוכנית האירוח הטובה ביותר

"הלייט שואו עם סטיבן קולבר"

תוכנית המערכונים הטובה ביותר

"השבוע שעבר עם ג'ון אוליבר"

המשדר החגיגי הטוב ביותר

"SNL: חגיגות היובל"

שחקנית ראשית בסדרת דרמה

בריט לאוור, "ניתוק"

שחקן ראשי בסדרת דרמה

נואה וויילי, "הפיט"

שחקנית ראשית בסדרה קומית

ג'ין סמארט, "האקס"

שחקן ראשי בסדרה קומית

סת' רוגן, "הסטודיו"

שחקנית ראשית במיני-סדרה

כריסטין מיליוטי, "הפינגווין"

שחקן ראשי במיני-סדרה

סטיבן גרהאם, "התבגרות"

שחקנית משנה בסדרת דרמה

קת'רין לה-נאסה, "הפיט"

שחקן משנה בסדרת דרמה

טרמל טילמן, "ניתוק"

שחקנית משנה בסדרה קומית

האנה איינבינדר, "האקס"

שחקן משנה בסדרה קומית

ג'ף הילר, "מישהו איפשהו"

שחקנית משנה במיני-סדרה

ארין דוהרטי, "התבגרות"

שחקן משנה במיני-סדרה

אוון קופר, "התבגרות"

הבימוי הטוב ביותר בסדרת דרמה

אדם רנדל, "סוסים איטיים"

הבימוי הטוב ביותר בסדרה קומית

סת' רוגן ואוון גולדברג, "הסטודיו"

הבימוי הטוב ביותר במיני-סדרה

פיליפ ברנטיני, "התבגרות"

התסריט הטוב ביותר בסדרת דרמה

דן גילרוי, "אנדור"

התסריט הטוב ביותר בסדרה קומית

סת' רוגן, אוון גולדברג, פיטר הויק, אלכס גרגורי ופרידה פרז, "הסטודיו"

התסריט הטוב ביותר במיני-סדרה

ג'ק ת'ורן וסטיבן גרהאם, "התבגרות"

התסריט הטוב ביותר בתוכנית מערכונים

"השבוע שעבר עם ג'ון אוליבר"

הפרס ההומניטרי ע"ש בוב הופ

טד דנסון ומרי סטינבורגן