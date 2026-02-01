הסרט החדש בנטפליקס על הרד הוט צ'ילי פפרס – וההבהרה החריגה

ענקית הסטרימינג נטפליקס הכריזה על השקת סרט דוקומנטרי חדש, "עלייתם של הרד הוט צ'ילי פפרס" (The Rise Of The Red Hot Chili Peppers), שצפוי לעלות למסך ב-20 במרץ. הסרט, בבימויו של בן פלדמן, עוקב אחר שנותיה הראשונות של הלהקה בלוס אנג'לס של שנות ה-80 – החל מימי החברות בתיכון ועד להפיכתם לאחת מלהקות הרוק הגדולות בהיסטוריה.

הפרויקט, שזכה להקרנה סודית בפסטיבל קאן האחרון, מתמקד בסיפור החברות המעצב של חברי ההרכב ובקשר הייחודי שיצר את זהותם המוזיקלית. בלב היצירה עומד סיפורו של הילל סלובק, הגיטריסט המייסד של הלהקה שנולד בחיפה והיגר לארה"ב כילד.

סלובק, שהיה דמות מפתח בעיצוב הסאונד המוקדם של הלהקה, הלך לעולמו ב-1988 ממנת יתר של הרואין. אחיו, ג'יימס סלובק, משמש כמפיק בפועל של הסרט, והבמאי פלדמן הודה למשפחת סלובק על שיתוף הפעולה. "זהו סיפור על חברות אמיצה שנרקמה בגיל ההתבגרות והכוח המתמשך של הקשרים הללו", מסר הבמאי.

עם זאת, חברי הלהקה הנוכחיים – אנתוני קידיס, פלי, צ'אד סמית' וג'ון פרושיאנטה – מיהרו לפרסם הודעת הבהרה חריגה ברשתות החברתיות. בהודעה הסבירו חברי ההרכב כי למרות שהתראיינו לסרט, אין להם כל מעורבות יצירתית בו.

"הסכמנו להתראיין מתוך אהבה וכבוד לזכרו של הילל", כתבו. "זהו לא סרט דוקומנטרי על הרד הוט צ'ילי פפרס, וטרם יצרנו סרט כזה. הנושא המרכזי כאן הוא הילל סלובק, ואנו מקווים שהסרט יעורר עניין בו וביצירתו".

ההכרזה על הסרט בנטפליקס מגיעה בתקופה עמוסה עבור חברי הלהקה: הבסיסט פלי מקדם בימים אלה אלבום סולו ראשון ומסע הופעות, בעוד המתופף צ'אד סמית' צפוי להשתתף במופע מחווה לאוזי אוסבורן בטקס הגראמי. במקביל, הלהקה עלתה לאחרונה לכותרות בעקבות דבריו של המפיק לשעבר מייקל ביינהורן, שטען בפורום 'Reddit' כי הסולן אנתוני קידיס סבל בעבר מחוסר יכולת להבחין בין טונים מוזיקליים במהלך הקלטותיהם המוקדמות.