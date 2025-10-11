השחקן והמדבב אלברט כהן הלך לעולמו בגיל 93

השחקן והמדבב הותיק אלברט כהן הלך לעולמו היום (שבת) לעולמו בגיל 93. אלברט, עלה ארצה בשנת 1949 מבולגריה והתגורר ברמת גן משנות ה-60 ועד פטירתו - וזכה בתואר "יקיר העיר".

אלברט היה נחשב לוותיקי תחום הדיבוב בישראל, הוא לקח חלק בסרטים ובסדרות רבים, בהם "רחוב סומסום", "פיטר פן", "איפה אפי" ו"צבי הנינג'ה" (2007). הוא נולד בבירת בולגריה, שם למד מוזיקה. הוא התגייס לצה"ל לאחר עלייתו, וייסד את "להקת פיקוד הדרום" הידועה. לאחר שחרורו הצטרף לתיאטרון "המטאטא".