השירים המקוריים יחזרו: הצצה מיוחדת לקראת הפסטיגל

הפסטיגל הוא הרבה יותר מסתם מופע - אחרי שנתיים של מלחמה, מאות אלפי ילדים מכל רחבי הארץ יגיעו להיכל הפסטיגל כדי להרגיש שוב שמחה, התרגשות ותקווה, להניח את הכאב והמתח ולצלול לתוך המוזיקה. רגע לפני שהמופע הגדול של חנוכה עולה על הבמה, הגענו היום (שני) להצצה ראשונה ומיוחדת להפקת השנה.

הפסטיגל השנה, שאמור להיות נוצץ ויוצא מן הרגיל, גובה מחיר לא קטן: השנה באופן תקדימי - הוא ייערך רק בתל אביב, מה שיקשה על הורים רבים וילדים להגיע. אך הוא גם מנסה לחזור למקורות עם ילדי הפסטיגל ועם תחרות של השירים המקוריים של המופע.

במפגש מרגש - אתמול הגיעו שורדי השבי גלי וזיו ברמן, שעבדו בהפקת הפסטיגל לאורך שנים, לפגוש את הכוכבים.

