בהשתתפות ריטה: פסטיבל הקולנוע האיראני הראשון בישראל

רגע מרגש התרחש כאשר הזמרת זכתה לאות הוקרה מיוחד בטקס בו נכחו גם גולים איראניים • האמנית, שנולדה בטהרן ושרה בפרסית, מצליחה לקרב לבבות רבים ומוכיחה שוב - מוזיקה יכולה לגשר בין עולמות