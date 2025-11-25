בהשתתפות ריטה: פסטיבל הקולנוע האיראני הראשון בישראל
רגע מרגש התרחש כאשר הזמרת זכתה לאות הוקרה מיוחד בטקס בו נכחו גם גולים איראניים • האמנית, שנולדה בטהרן ושרה בפרסית, מצליחה לקרב לבבות רבים ומוכיחה שוב - מוזיקה יכולה לגשר בין עולמות
שני ויצמןכתבת גוש דן ומרכז
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
רגע מרגש בפסטיבל הקולנוע האיראני הראשון בישראל: ריטה קיבלה אות הוקרה מיוחד בטקס בו נכחו גם גולים איראניים. הזמרת, שנולדה בטהרן ושרה בפרסית, מצליחה לקרב לבבות רבים לתרבות - ומוכיחה שוב שמוזיקה יכולה לגשר בין עולמות. גם כשהמציאות מורכבת.
צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות