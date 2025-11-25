בהשתתפות ריטה: פסטיבל הקולנוע האיראני הראשון בישראל

רגע מרגש התרחש כאשר הזמרת זכתה לאות הוקרה מיוחד בטקס בו נכחו גם גולים איראניים • האמנית, שנולדה בטהרן ושרה בפרסית, מצליחה לקרב לבבות רבים ומוכיחה שוב - מוזיקה יכולה לגשר בין עולמות

שני ויצמן
שני ויצמן ■ כתבת גוש דן ומרכז
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
Video poster
קירוב לבבות: ריטה קיבלה אות הוקרה בפסטיבל הקולנוע האיראני הראשון בישראל

רגע מרגש בפסטיבל הקולנוע האיראני הראשון בישראל: ריטה קיבלה אות הוקרה מיוחד בטקס בו נכחו גם גולים איראניים. הזמרת, שנולדה בטהרן ושרה בפרסית, מצליחה לקרב לבבות רבים לתרבות - ומוכיחה שוב שמוזיקה יכולה לגשר בין עולמות. גם כשהמציאות מורכבת.

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות