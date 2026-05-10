ללא ריאיונות: נועם בתן על השטיח הטורקיז באירוע הפתיחה של האירוויזיון

שבוע האירוויזיון נפתח אמש (ראשון) באופן רשמי בבירת אוסטריה, וינה, עם אירוע השטיח הטורקיז המסורתי, שהתקיים בבניין העירייה בעיר. בזו אחר זו צעדו על השטיח כל 35 משלחות המדינות המשתתפות, ובהן כמובן המשלחת הישראלית עם נועם בתן.

האירוע בווינה התקיים לרוב ללא תקריות חריגות, ונועם בתן התקבל באהדה על ידי המעריצים והעיתונאים שהגיעו מכל העולם כדי לצפות בתחרות, וכל זאת לצלילי "הבה נגילה" שנוגנה על ידי תזמורת שליוותה את הטקס. בניגוד לתכנון המקורי, נועם לא הגיע להתראיין לכלי התקשורת שנכחו במקום משיקולים ביטחוניים, למעט ריאיון אחד לטלוויזיה המקומית.

בריאיון שנתן לרשת הטלוויזיה האוסטרית על השטיח הטורקיז, נועם אמר: "זאת התקופה הכי מהנה בחיים שלי, החוויה הזו מדהימה. זה פשוט לא ייאמן להיות כאן, ואני כל כך אסיר תודה. החזרות עוברות ממש טוב, ואני נהנה מכל רגע".

לאחר שסיים לצעוד על השטיח הטורקיז והגיע לבמה המרכזית של הטקס, בתן נשאל על תחושותיו, ואמר "תודה לכולכם על התמיכה והאהבה, וקדימה מישל, קדימה ישראל!". מיד כשסיים לומר את דבריו, בקהל נשמעו מספר קריאות בוז מכמה מפגינים פרו-פלסטינים בודדים שהגיעו לאירוע, אך נועם שמר על קור רוח.

כזכור, לטקס הפתיחה של התחרות בשנה שעברה הגיעו מפגינים פרו-פלסטינים רבים, כשהם מצוידים בדגלי הרשות הפלסטינית ושלטים הקוראים להחרים את ישראל מהתחרות. אירוע חריג במיוחד נרשם כאשר אחד המפגינים סימן תנועת שחיטה לעבר יובל רפאל והמשלחת הישראלית.

הערב צפויה להתקיים החזרה הגנרלית של חצי הגמר הראשון, בהשתתפות ישראל. מדובר בערב קריטי עבור נועם בתן, כיוון שבחזרה יצפה חבר השופטים של כל המדינות המשתתפות בחצי הגמר, ובסיומו ייקבע ניקוד השופטים - המהווה מחצית מסך הניקוד הכולל של שלב חצי הגמר.

משדר חצי הגמר יתקיים מחר בשעה 22:00, ובו ייקבע החצי השני של הניקוד מהצבעות הקהל בבית. ישראל תעלה כשיר מספר 10. סוכנויות ההימורים מנבאות לנועם בתן 96% אחוזים לעלות לגמר ביום שבת, וישראל ניצבת כעת במקום ה-6 בסיכויי הזכייה, אחרי פייבוריטיות כמו פינלנד, יוון ודנמרק.