זה קרה: נועה קירל ודניאל פרץ התחתנו

הזוג המלכותי עשה את זה. נועה קירל (24) ובן זוגה בשנתיים האחרונות, שוער המבורג דניאל פרץ (25), מתחתנים. השניים עמדו הערב מתחת לחופה ונישאו כדת וכדין על ידי הרב הראשי לישראל דוד לאו.

החתונה האינטימית, שכללה משפחה וחברים קרובים בלבד, נערכה במתחם "בית על הים" ביפו. על הפקת האירוע המושקע היו אחראים "סקיי פרודקשן" ושמלת הכלה של קירל עוצבה על ידי מעצב העל אלון ליבנה.

מחר (רביעי) ייערך אירוע החתונה השני מלון הילטון בתל אביב ואליו הוזמנו 1,000 מוזמנים מכל תעשיית הבידור והמוזיקה.