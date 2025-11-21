חוקים חדשים לאירוויזיון: כוח הקהל יופחת ויועבר לשופטים

איגוד השידור האירופי (EBU) הודיע היום (שישי) על שינויים בחוקי ההצבעה של תחרות האירוויזיון החל משנת 2026 שיתקיים בווינה, "כדי לחזק אמון ושקיפות", ועקב בחינה נרחבת של הדברים שקיימו חברי EBU לאחר אירוויזיון 2025 בבזל. כזכור, השינויים בתחרות מגיעים אחרי הסערה סביב הטענות נגד ההצבעה לישראל מ"שאר העולם". מעיקרי השינויים עולה כי הצבעת השופטים תחזור לחצאי‑הגמר, יוגברו המגבלות על קמפיינים חיצוניים ויווצרו מנגנונים טכניים נגד הצבעות מזויפות או מתואמות.

בין היתר ניתן לשער כי השינויים הוצאו לפועל בעקבות הטענות נגד ישראל. ישראל תמיד מדורגת במקומות גבוהים הרבה יותר בקרב הקהל - מה שמביא לדירוג גבוה. בנוסף, היו טענות על זיוף קולות של ישראל בתחרות.

עיקרי השינויים בכללי ההצבעה: הפחתה של מקסימום מספר ההצבעות שכל אדם בקהל יכול להצביע, מ-20 ל-10 לכל אמצעי, החזרת שופטים מקצועיים לחצאי הגמר עם חלוקה של 50/50 בין קהל לשופטים.

בנוסף, הרחבת הפאנל לשבעה שופטים, חיזוק כללים נגד קמפיינים חיצוניים, ובמיוחד בתמיכת צד שלישי כגון גופים ממשלתיים, והשמת אמצעי אבטחה טכניים מתקדמים לגילוי הצבעות מתואמות או חשודות.