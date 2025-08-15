הומור לצד ביקורת: הסטנדאפיסט העולה - שלא עושה חשבון

מומלצים -

את השם אסף מור יוסף אמנם מעטים מכירים - אבל בעולם הסטנדאפ הוא נחשב לכוכב עולה. הסרטונים שלו שורפים את הרשת, והוא לא מפחד לגעת בעצבים החשופים של החברה הישראלית, עם הומור נשכני ובועט.

כך היה כשיצא נגד מחאת האומנים, שאותם כינה "אומנים של חמאס". כתבת i24NEWS, אורלי מירקין, פגשה אותו וגילתה שמאחורי הבדיחות והצחוקים מסתתר גם סיפור אישי מרתק שמסביר גם מדוע הוא מרחיק את אשתו מהמצלמות.

צפו בכתבה המלאה בתחילת העמוד