הומור לצד ביקורת: הסטנדאפיסט העולה - שלא עושה חשבון
הסרטונים של אסף מור יוסף שורפים את הרשת, והוא לא מפחד לגעת בעצבים החשופים של החברה הישראלית • בריאיון ללא פילטרים הוא חושף סיפור אישי מרתק וגם מסביר מדוע הוא מרחיק את אשתו מהמצלמות • צפו בכתבה המלאה
אורלי מירקיןכתבת מגזין i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מומלצים -
את השם אסף מור יוסף אמנם מעטים מכירים - אבל בעולם הסטנדאפ הוא נחשב לכוכב עולה. הסרטונים שלו שורפים את הרשת, והוא לא מפחד לגעת בעצבים החשופים של החברה הישראלית, עם הומור נשכני ובועט.
כך היה כשיצא נגד מחאת האומנים, שאותם כינה "אומנים של חמאס". כתבת i24NEWS, אורלי מירקין, פגשה אותו וגילתה שמאחורי הבדיחות והצחוקים מסתתר גם סיפור אישי מרתק שמסביר גם מדוע הוא מרחיק את אשתו מהמצלמות.
צפו בכתבה המלאה בתחילת העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות