בגיל 61: השחקן רמי הויברגר הלך לעולמו אחרי מאבק בסרטן

מומלצים -

עצב גדול: השחקן, הקומיקאי והבמאי הישראלי, רמי הויברגר, הלך הלילה (חמישי) לעולמו בגיל 61, לאחר מאבק ממושך במחלת הסרטן. הויברגר זכור מתפקידו ב"החמישייה הקאמרית" ומתפקידים רבים נוספים בארץ ובעולם. הותיר אחריו ארבעה ילדים. אחיו הקטן הוא השחקן גל הויברגר.

בנוסף שיחק בסרטים "רשימת שינדלר" של סטיבן ספילברג ובסרט הקאלט "מבצע סבתא". כמו כן, השתתף בסדרות "הבורגנים", "בטיפול" ו"הבורר".

בתיאטרון שיחק לאורך השנים בהצגות: "קן הקוקיה", "המלט", "מחכים לגודו", "גם הוא באצילים", "שלוש אחיות", "העלמה ז'ולי", "תעתועון", "חמץ", "שבעה", "השחף", "פופקורן", "שתי טיפות מים", "קופסה שחורה", "מלחמה" ו"הבוגד הקטן". בנוסף, בשנת 2007 עלתה בתיאטרון הבימה ההצגה "תמונות מחיי הנישואין" בבימויו ובהשתתפותו.

הויברגר למד בתיכון עירוני א' בתל אביב ושירת בצה"ל בחיל המשטרה הצבאית. לאחר שירותו הצבאי, למד משחק ב"סטודיו למשחק ניסן נתיב".

בשנת 2007 נפתחה נגדו חקירה בעקבות תלונה על הטרדה מינית אשר בעקבותיה נדרש לעימות מול המאפרת שהתלוננה, אך לבסוף התלונה נסגרה. בשנת 2025 חשף כי אובחן לפני מספר שנים עם הפרעת מאניה דיפרסיה.