אגדת קולנוע: השחקן והבמאי רוברט דובאל הלך לעולמו בגיל 95

השחקן והבמאי זוכה האוסקר רוברט דובאל, הלך אתמול (ראשון) לעולמו בגיל 95. דובאל היה ידוע בתור אחד משחקני האופי הגדולים ביותר בהוליווד, עם קריירה שנפרסה על פני יותר משישה עשורים.

דובאל היה מועמד לאורך הקריירה הענפה שלו ללא פחות משבעה פרסי אוסקר, ואף זכה בפרס לשחקן הטוב ביותר על תפקידו בסרט "רגעים קטנים של חסד" ב-1983. כמו כן זכה בארבעה פרסי גלובוס הזהב ושני פרסי אמי. תפקידיו הבולטים ביותר היו דמותו של טום הייגן בסרטים "הסנדק" ו"הסנדק 2", והקולונל קילגור בסרט "אפוקליפסה עכשיו".

אשתו של דובאלף לוסיאנה, כתבה בפייסבוק: "נפרדנו מבעלי האהוב, מחבר יקר, ומאחד השחקנים הגדולים ביותר של זמננו. בוב הלך לעולמו בשלווה בביתו, מוקף באהבה ובנחמה. התשוקה שלו למקצועו השתוותה רק לאהבתו העמוקה לדמויות, לארוחה טובה וליכולת לרתק את הסובבים אותו. בכל אחד מתפקידיו הרבים, בוב נתן את כל כולו לדמויות ולכנות של רוח האדם שהן ייצגו".