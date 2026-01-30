קתרין או'הרה, כוכבת "שכחו אותי בבית", הלכה לעולמה בגיל 71

השחקנית האמריקנית קתרין או'הרה, כוכבת "שכחו אותי בבית" ו"שיט'ס קריק", הלכה הערב (שישי) לעולמה בגיל 71. המנהל שלה מסר כי או'הרה מתה בביתה שבלוס אנג'לס בתום מחלה קצרה.

אוהרה זכורה במיוחד כאמו של קווין (מקולי קאלקין) מסרטי "שכחו אותי בבית" וככוכבת הסיטקום הקנדי עטור הפרסים "שיט'ס קריק", עליו זכתה באמי. היא החלה את הקריירה שלה בשנות ה-70 כחלק מלהקת המערכונים הקנדית Second City Television, שם זכתה בפרס האמי הראשון שלה והפכה במהרה לאחת הקומיקאיות המזוהות והחדות בדורה. בהמשך כיכבה בסרטים בולטים נוספיםף בהם "ביטלג'וס" של טים ברטון, "שיגעון של לילה" וכאמור שני סרטי "שכחו אותי בבית".