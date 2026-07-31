ימים לאחר שפרסם שיר תמיכה בישראל: בוי ג'ורג' הודיע כי לא יופיע במחזמר המוכר

הזמר הבריטי בוי ג'ורג' פרש אתמול (חמישי) מהפקה לונדונית של "ישו כוכב עליון" (Jesus Christ Superstar), ימים ספורים לאחר שהוציא את השיר התומך בישראל "עוד נרקוד שוב" ("We Will Dance Again"). "ההחלטה התקבלה מתוך כבוד רב למפיקים, לצוות ולכל חברי ההפקה", מסר מנהלו האישי.

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פול קמסלי, מנהלו של ג'ורג', פרסם הצהרה ברשתות החברתיות שבה מסר כי הוחלט שסולן להקת קאלצ'ר קלאב לא יופיע עוד בהפקה בתיאטרון London Palladium. הוא התנצל בפני מעריצים שרכשו כרטיסים בתקווה לראות את המופע בהשתתפות ג'ורג'.

לדבריו של קמסלי, "ג'ורג' מעולם לא פחד לעמוד מאחורי אמונותיו האישיות, ותמיד כיבדתי אותו על כך. באותה מידה, אני מאמין שזו אחריותי לקבל החלטות שהן לטובת האמן שלי, תוך שמירה על כבוד כלפי אחרים. במקרה הזה הרגשתי שנכון לפרוש, כדי לאפשר להפקה להישאר במרכז, ולוודא שכל המעורבים יוכלו להמשיך קדימה בכבוד הדדי וברצון טוב".

ג'ורג' עצמו טרם התייחס לפרישתו מהמחזמר, אך הוא כן הגיב ביום חמישי לביקורת סביב השיר הפרו-ישראלי שהוציא. בפוסט ב־X כתב: "זה לא משנה מה אני חושב או מה אתה חושב. מתי תבינו שאתם לא עושים כלום?! זו בדיחה מזעזעת. אני מסתכסך אפילו עם חברים יהודים. הטירוף לא יודע גבולות".

הזמר הבריטי, סולן להקת "קאלצ'ר קלאב", הוציא כאמור בתחילת השבוע שיר הזדהות מיוחד עם ישראל. השיר, שנכתב בסגנון רגאיי ונקרא "עוד נרקוד שוב" ("We will dance again"), לא הופץ בפלטפורמות הסטרימינג הרגילות, אלא פורסם באופן ישיר בחשבון ה-X של האמן, לצד הכיתוב בעברית "שלום".

במילות השיר מתייחס בוי ג'ורג' באופן ישיר לאירועי 7 באוקטובר, מעביר ביקורת חריפה על הזיכרון הסלקטיבי של תומכי התעמולה ברשתות, ויוצא להגנת פעולות צה"ל: "אתה אומר רצח עם / אני אומר מלחמה / כשאתה מותקף / בשביל זה יש צבא". בהמשך השיר מבהיר האמן הבריטי: "אם אתם אי פעם מבולבלים - אני עומד לצד היהודים. אני לא מרגיש אמיץ, אני פשוט צריך להתנהג כמו בן אדם".

הפרסום גרר גל נרחב של תגובות ברשת החברתית, והציף מפגן תמיכה חם מצד גולשים רבים. בין היתר, פרסמה הגולשת סרינה תמונה של חיילת רוקדת וכתבה "תודה ג'ורג', זה אומר המון", בעוד גולש אחר צירף את התמונה ההיסטורית המפורסמת של האדם היחיד שמסרב להצדיע במועל יד בתוך קהל נאצי, והוסיף: "תודה רבה לך על כך שאתה האיש הזה". במקביל לחיבוק החם, הפרסום ספג גל של תגובות שליליות, דברי שטנה והאשמות קשות נגד ישראל מצד גולשים ברשת.