חי בסרט: עשור אחרי האח הגדול, שי חי בפרויקט קולנועי חדש

עשור חלף מאז ששמו של שי חי נחשב לאחת הדמויות הזכורות ביותר בתולדות "האח הגדול", אך נראה שהשנים לא שינו את האנרגיה, הכריזמה והשנינות שמאפיינים אותו. אמן הלחימה ומאמן הקארטה, שי חי, עובד בימים אלה על פרויקט קולנועי אישי: עיבוד ישראלי לסרטי "קארטה קיד" (כן כן, מה ששמעתם).

אורלי מירקין פגשה את חי והאזינה לסיפורו, מגלה איך החיים אחרי הריאליטי הובילו אותו לשילוב בין אהבתו לאומנויות הלחימה לבין תשוקתו לעולם הקולנוע.

לצד ההתעסקות בקארטה, חי ממשיך לשמור על נוכחותו בעולם הריאליטי והמדיה, ולא מפספס הזדמנות לתת הצצה לחייו האמיתיים, שמהווים השראה לחובבי הריאליטי ולצעירים שרוצים להאמין שגם מהבית הגדול אפשר לצאת עם חזון אישי ומסלול מקצועי מרתק.

