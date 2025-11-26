החלום להיות כוכבת והקשר עם אבא: שירה אלתרמן בריאיון מיוחד

שירה אלתרמן, בתו של השחקן והקומיקאי עידן אלתרמן, עושה בימים אלה צעד גדול לקדמת הבמה - בגיל עשרים-ואחת היא קיבלה תפקיד משחק ראשון בהפקת הענק של "סיפור הפרברים", בבית ליסין. כתבתנו טליה כהן ליוותה אותה בחזרות ושמעה ממנה על החלום להפוך להיות כוכבת וכמובן גם על ההומור המיוחד של אבא.

"ראיתי באינסטגרם את הפרסום על סיפור הפרברים ובתור רקדנית זה לא חלום, זה פשוט לא נתפס עד כמה זה מופלא", סיפרה, "עשיתי את האודישן וראיתי כמה רקדנים טובים יש. אמרתי טוב עשיתי את זה שלי ראו אותי אבל יכול להיות שזה לא שלי. כשהודיעו לי שהתקבלתי - הרגשתי כאילו קונפטי".

אביה עידן סיפר כי "לא דחפנו אותה להיות במקצוע - זה קרה כשלעצמו ואנחנו מאושרים שהיא עושה את הדברים האלה כי אין אושר גדול מזה, מי כמוני יודע". עוד הוסיף: "אם עוד 30 שנה תרצי להיות במקצוע הזה של התיאטרון ואולי גם בימוי וכוריאוגרפיה ועדיין כמוני תקומי תלכי להציג ותגידי אני לא מאמינה שאני מקבלת כסף עבור כל הטוב הזה - אז תדעי שאת במקום הנכון".

שירה שיתפה במהלך הראיון: "כשהתחילו לדבר איתי בכל על חוזה ודברים כאלה, אמרתי: תנו לי לשלם ולעשות את זה".