טקס הגראמי 2025: ביונסה קבעה שיא זכיות היסטורי

טקס פרסי הגראמי לשנת 2025 התקיים הלילה (בין ראשון לשני) בלוס אנג'לס אותו הנחה הקומיקאי טרבור נואה בפעם החמישית ברציפות. ביונסה, שיאנית הזכיות והמועמדויות בגראמי, קבעה שיא זכיות היסטורי לאחר שזכתה בפרס האלבום הטוב ביותר על Cowboy Carter, ולביצוע הדואט הטוב ביותר על השיר II Most Wanted, יחד עם מיילי סיירוס.

רויטרס, Courtesy: CBS/Recording Academy

הזמרת צ'אפל רואן זכתה בתואר "האמנית החדשה הטובה ביותר". בקטגוריית שיר השנה זכה קנדריק למאר על השיר Not Like Us, שזכה גם באלבום השנה על האלבום הנושא את אותו השם. שאקירה זכתה בפרס אלבום הפופ הלטיני הטוב ביותר, על Las Mujeres Ya No Lloran.

סברינה קרפנטר זכתה בקטגוריית אלבום הפופ הטוב ביותר עבור Short n' Sweet ובקטגוריית סולו הפופ הטוב ביותר עבור השיר אספרסו. הזמרת צ'ארלי XCX זכתה בקטגוריות הקלטת דאנס פופ הטובה ביותר עבור השיר Von Dutch, ובקטגוריית אלבום הדאנס/אלקטרוני הטוב ביותר עבור BRAT.

AP Photo/Chris Pizzello

להקת הביטלס הבריטית, שהפסיקה את פעילותה לפני 55 שנים ושניים מחבריה כבר אינם בין החיים קטפה פרס בטקס בעבור שיר הרוק הטוב ביותר על שירם האחרון Now and Then. להקת הרולינג סטונס שעדיין פעילה זכתה בקטגוריית אלבום הרוק הטוב ביותר עבור Hackney Diamonds.

הטקס לא נעדר אמירות פוליטיות, כאשר הזמרת ליידי גאגא התייחסה לאמירתו של טראמפ לפיה קיימים רק שני מגדרים: "אני רוצה לומר שאנשים טראנסים אינם שקופים, הם ראויים לאהבה. הקהילה הקווירית ראויה לתמיכה. מוזיקה היא אהבה". הזמרת אלישיה קיז אמרה: "זה לא הזמן לוותר על גיוון הקולות. ראינו פה אומנים מרקעים שונים עם נקודות מבט שונות וזה משנה את חוקי המשחק".