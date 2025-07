מייקל מדסן, כוכב סרטיו של טרנטינו, הלך לעולמו בגיל 67

מומלצים -

השחקן מייקל מדסן, מהפנים המזוהות ביותר של הקולנוע האמריקני האלים והמחוספס של שנות ה-90, הלך היום (חמישי) לעולמו בגיל 67 בביתו שבמאליבו. לפי הרשויות, מדסן נמצא ללא רוח חיים ביום חמישי בשעות הבוקר, והוכרז מת בשעה 8:25 - ככל הנראה מדום לב. במשטרה הבהירו כי אין חשד לפלילים.

מדסן פרץ לתודעה בתפקידו הבלתי נשכח כמר "בלונד" בסרט הביכורים של קוונטין טרנטינו, "כלבי אשמורת" (1992). הסצנה האייקונית שבה הוא רוקד לצלילי "Stuck in the Middle with You" של Stealers Wheel תוך כדי שהוא מתעלל בשוטר שבוי - הפכה אותו בן לילה לשם מוכר בהוליווד, ולסמל של הנבל הכריזמטי, האלים והמסוכסך מבפנים. צפו - הסצנה הבלתי נשכחת של מדסן.

הוא שיתף פעולה שוב עם טרנטינו גם בלהיט "להרוג את ביל" (Kill Bill), שם גילם את באד, אחיו של ביל. בעשורים האחרונים המשיך לפעול בעיקר בקולנוע העצמאי והופיע בשורת תפקידים בסרטים קטנים ובסדרות, תוך שהוא מטפח גם קריירה כמשורר. בשבועות שלפני מותו עבד על מספר פרויקטים חדשים, כולל ספר שירה בשם "Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems".

מדסן הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים. אחד מילדיו, הדסון, שם קץ לחייו בגיל 26 - לפני כשלוש שנים.