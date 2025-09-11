המדינה האירופית: "אם ישראל תשתתף באירוויזיון - נפרוש"

מומלצים -

רשות השידור הלאומית של אירלנד, RTÉ, הצהירה היום (חמישי) כי במידה וישראל תשתתף באירוויזיון 2026 שעתיד להתקיים בווינה – היא תבטל את השתתפותה בתחרות.

לפי ההצהרה, אירלנד טוענת שהיא לא המדינה היחידה שמוטרדת: "באסיפה הכללית של האיגוד האירופי לשידור (EBU) שנערכה ביולי, מספר חברי איגוד העלו חששות בנוגע להשתתפות ישראל בתחרות האירוויזיון".

רשות השידור RTÉ סבורה כי השתתפותה של אירלנד תהיה "בלתי מתקבלת על הדעת לאור אובדן החיים המחריד והנמשך בעזה", לדבריהם. בנוסף, נמסר כי "אנו מודאגים מאוד מהמקרים של הרג ממוקד של עיתונאים בעזה, ממניעת הגישה של עיתונאים בינלאומיים לאזור וממצוקתם של החטופים שנותרו".

עוד עולה מההצהרה כי בעקבות האסיפה המדוברת החל תהליך התייעצות מקיף בו הועלתה האפשרות לבטל את השתתפותה של אירלנד ללא הטלת סנקציות על המדינה. ההחלטה הסופית אודות זאת תתקבל ברגע שיתקבלו החלטות איגוד EBU האירופי.