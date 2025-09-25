ההצבעה על השתתפות ישראל באירוויזיון - בנובמבר

התפתחות משמעותית בנוגע להשתתפות ישראל באירוויזיון 2026: ה-EBU (איגוד השידור האירופי) הודיע הערב (חמישי) כי אסיפה של נציגי המדינות החברות צפויה להתכנס בחודש נובמבר, ולדון בשאלה - האם יש לאפשר את השתתפותה של ישראל באירוויזיון הקרוב באוסטריה.

במכתב הפונה לחברי האיגוד ונחתם על ידי נשיאת ה-EBU, דלפין ארנוטה-קונצ'י, הודגש כי במהלך ישיבת הדירקטוריון - בהשתתפות סגן נשיא האיגוד לשעבר פטר דבוז'אק - הוצג מצב הדעות הנוכחי בקרב החברים בנוגע להשתתפות תאגיד השידור הציבורי הישראלי "כאן" באירוויזיון הקרוב. ב-EBU הצביעו על חילוקי דעות בנושא, מה שמקשה על הגעה להחלטה.

לפיכך, הוחלט באופן חריג כי אסיפה כללית של חברי EBU תתקיים במתכונת מקוונת בתחילת נובמבר. במהלך האסיפה יתבקשו המשתתפים להצביע בנוגע לשאלה האם יש לאפשר לישראל להשתתף באירוויזיון 2026. עוד נכתב בסוף המכתב כי ההזמנה הרשמית עם פרטים נוספים על ההליך תישלח בשבוע הבא.

למעשה, משמעות הדבר היא שמעמד החברות ב-EBU כבר לא יאפשר השתתפות באירוויזיון באופן אוטומטי, ובנובמבר תתגבש ההחלטה בנוגע לשאלה האם ישראל תשתתף בתחרות הקרובה.

ב"כאן", תאגיד השידור הציבורי הישראלי, הגיבו לפרסום וכתבו בפוסט ברשת X: "אנו מביעים תקווה עמוקה שתחרות האירוויזיון תמשיך לשמור על זהותה התרבותית והלא-פוליטית".

עוד כתבו: "פסילתה הפוטנציאלית של רשת השידור הציבורית "כאן" - אחת המשתתפות הוותיקות, הפופולריות והמצליחות בתחרות - תהיה מדאיגה במיוחד לקראת התחרות ה-70 של האירוויזיון, שנוסד כסמל לאחדות, סולידריות ואחווה. כל צעד כזה עלול להיות בעל השלכות מרחיקות לכת על התחרות ועל הערכים שמייצג ה-EBU".

עוד הוסיפו כי "תקנון ה-EBU קובע, בצדק, שהחלטות יוצאות דופן מסוג זה דורשות רוב של 75% מהאסיפה הכללית - רוב יוצא דופן. אנו בטוחים שה-EBU ישמור על אופייה המקצועי, התרבותי והלא-פוליטי של התחרות, שכן היא מציינת אבן דרך היסטורית של 70 שנה לאיחוד באמצעות מוזיקה".