האירוויזיון בסכנה? הרחקת ישראל מהתחרות עשויה לעלות להצבעה

תחרות האירוויזיון עומדת בפני אחד הרגעים הגורליים ביותר בתולדותיה: אחרי שנדחתה ההצבעה שהייתה אמורה להתקיים בחודש נובמבר, איגוד השידור האירופי יקיים היום (חמישי) את האסיפה הכללית השנתית של רשויות השידור החברות, ובו ידונו גם על השתתפות ישראל בתחרות בשנה הבאה.

מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל" נשמעו קולות רבים אשר קראו להרחיק את המדינה מתחרות האירוויזיון, והשנה אף קרו שני ניסיונות להפריע לביצוע השיר הישראלי על הבמה, שלמרבה המזל נבלמו. למרות כל המחאות, ישראל סיימה פעמיים בראש הטבלה - כאשר בתחרות האחרונה שהתקיימה בבאזל שבשוויץ, ישראל סיימה במקום השני הכללי כשהיא מובילה בהצבעות הקהל.

עם סיום התחרות, הטענות נגד זיוף התוצאות לא איחרו לבוא. רבים מהמתנגדים להשתתפות ישראל בתחרות, בהם גם עובדי גופי שידור המשתתפים בתחרות, הלינו כי כמות ההצבעות הגדולה שהגיעה לישראל הייתה בזכות קמפיין עולמי חוצה פלטפורמות שמומן על ידי הממשלה, על אף שבשעתו החוקים לא אסרו על מהלך שכזה. בחודש שעבר, איגוד השידור האירופי הודיע על נקיטת מספר צעדים כדי לענות על הטענות שהופנו נגדו ועל "זיוף התוצאות", בהם הפחתת מספר ההצבעות לאדם ואיסור על קיום קמפיינים מצד גורמים חיצוניים, בעיקרם משרדים ממשלתיים.

חלק מהמדינות החברות באיגוד השידור האירופי כבר איימו כי בכוונתן להחרים את התחרות אם ישראל תורשה להשתתף בתחרות הקרובה, שתקרה בחודש מאי בווינה, בירת אוסטריה. בין המדינות שיצאו נגד השתתפות ישראל ניתן למצוא את ספרד, הולנד, אירלנד, סלובניה, איסלנד ובלגיה, אם כי רק ארבע המדינות הראשונות יצאו בהצהרה רשמית. בעוד שבאיגוד השידור האירופי קיוו כי הפסקת האש עם חמאס שנכנסה לתוקף באוקטובר תרגיע את הרוחות, בהולנד הודיעו כי ירחימו את התחרות בכל מקרה אם ישראל תשתתף, ללא קשר להפסקת האש.

לצד המדינות המאיימות בפרישה, ניתן למצוא שורת מדינות משמעותיות שהתייצבו לצידה של ישראל: ברויטרס דווח כי רשות השידור בגרמניה איימה בפרישה מהתחרות במידה וישראל תודח, איום משמעותי בהתחשב בעובדה שגרמניה היא המדינה המממנת העיקרית של תחרות האירוויזיון. כמו כן, קנצלר אוסטריה, המדינה שמארחת את התחרות הקרובה, אמר כי על וינה לוותר על אירוח התחרות במידה וישראל תודח. גם בשוויץ, המדינה שאירחה את התחרות האחרונה, הביעו תמיכה בהשתתפות ישראל.

הדיון באיגוד השידור האירופי צפוי להסתיים בשעה 18:00, שעון ישראל, ובסיומו נדע ככל הנראה מה הכיוון באשר להשתתפות ישראל באירוויזיון 2026, ובתוך כך גם אילו מדינות צפויות לפרוש ממנו.