ישראל על המפה: הסדרה שמועמדת לפרס האמי

חרמות מכל כיוון, חשש שלא נשתתף באירוויזיון, ומקום אחד שבו אפשר לטפוח לעצמנו על השכם – סדרה ישראלית – "ילד רע" של HOT, מועמדת לפרס האמי היוקרתי בקטגוריית סדרת הדרמה הטובה ביותר, לצד שלוש סדרות נוספות בלבד.

את הסדרה יצרו רון לשם והגר בן אשר, והיא מבוססת על סיפור חייו של דניאל חן, השותף ביצירתה. זאת לא הפעם הראשונה שהסדרה זוכה בפרסים, כשבעבר זכתה בפרס פרסי האקדמיה לסדרת הדרמה הטובה ביותר, ורק בתחילת השבוע קטפה תואר נחשק נוסף עם הפרס על סדרת הדרמה הטובה ביותר בפסטיבל ברלין.

על הזוכים יכריזו בטקס חגיגי בניו יורק ב-4 בנובמבר. לשלב המועמדויות מצביעים אנשי קולנוע וטלוויזיה מכל העולם. ב-HOT בירכו על המועמדות, וסמנכ"ל השיווק והתוכן אורי גל אמר: "מדובר ברגכ מכונן עבור עולם היצירה הטלוויזיונית בישראל, והוכחה לכך שאנחנו מותג תוכן עולמי". גם אמיליו שנקר, מנכ"ל SIPUR בירך ואמר: "מדובר בעדות לעוצמה של היצירה הישראלית וליכולת שלנו לספר סיפור מקומי שמרגש קהלים בכל העולם", כך דבריו. "זהו רגע גאווה עצום לנו, ולתעשייה הישראלית", סיכם.