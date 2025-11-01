"לא האמנתי שאגיע לסדרי גודל כאלו": בן בן ברוך בריאיון

הסטנדאפיסט בן בן ברוך מהסטנדאפיסטים המצליחים בישראל הספיק לכבוש את כל הבמות הגדולות, כולל קיסריה, ועכשיו הוא בדרך למסע הופעות סובב אמריקה. רגע לפני, כתב i24NEWS רוני שצ'יצ'ינסקי ישב איתו ופרסם הערב (שבת) ב"מגזין השבת" את כל מה שהוא סיפר לו - על הפודקאסט המצליח, על המרואיינים שעומדים בתור ועל החלומות שהוא מגשים.

"אני מצחיק, אבל לפעמים אני גם מתעצבן על הילדים שלי. לכל אדם יש מנעד של רגשות וכלים שהוא יכול להשתמש בהם כדי להיות הבן-אדם השלם שהוא", אמר בן ברוך.

עוד הוסיף: "לוקח הרבה זמן להתברג בתעשייה, לתקוע יתד, להשתפר ולהתקדם. לא האמנתי שאגיע לסדרי גודל כאלו. החלומות שלי היו - 'תן לי להיות סטנדאפיסט, לא משנה מה זה אומר'. כל דבר נוסף מבחינתי - זה בונוס".

