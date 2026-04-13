חנה לסלאו הודיעה: מוותרת על הזכות להדליק משואה בטקס יום העצמאות

השחקנית והקומיקאית חנה לסלאו הודיעה היום (שני) כי היא מוותרת על הזכות להדליק משואה בטקס יום העצמאות השנה, זאת לאחר שהותקפת ברשתות בידי משפחות שכולות בטענה כי היא "חתמה על עצומה המטיחה האשמות קשות וחמורות בחיילי צהל".

בין המשפחות שקראו נגד הבחירה בלסלאו, הוא איציק בונצל, אביו של סמ"ר עמית בונצל ז"ל, שכתב בטוויטר "מכתב גלוי" בו כתב "קיבלנו בתדהמה את הידיעה על בחירתך להדליק משואה ביום העצמאות הקרוב בהר הרצל, ואנו קוראים לך להודיע לאלתר על סירובך לקבל כבוד זה, למרות הבחירה בך".

עוד כתב: "עמית בני נפל בקרב ומסר את נפשו, ונדב נלחם יחד עם חבריו כדי שאת וחברייך הקרובים, המנותקים מהמציאות, תוכלו להמשיך לשבת בבטחה בבתי הקפה בתל אביב ולשתות את הקפה שלכם, וכדי שתוכלי להמשיך להופיע על במות הבידור שלך".

רק אתמול כתבה לסלאו בחשבון הפייסבוק שלה: "אני גאה על הזכות להיות חלק מהניסיון לאחות ולאחד בין כל חלקי החברה הישראלית. בניגוד לדברים שיוחסי לי, מעולם לא טענתי דבר נגד צה”ל ומעולם לא טענתי שחייליו מבצעים פשעי מלחמה".

כזכור, בדברי הבחירה של לסלאו, כתבה השרה רגב: "אמנית פורצת דרך ופורצת גבולות שמצליחה במשך עשרות שנים לכבוש את הבמות והמסכים, להצחיק, לרגש ולגעת בלבבות של קהלים רחבים. בעשייתה היא מגלמת את היכולת של התרבות הישראלית להתחדש, לקחת מציאות מורכבת ולעבד אותה דרך דרך הומור, וליצור מתוכם חיבור, משמעות ותקווה. בכך מוכיחה חנה שכוח היצירה והצחוק יכולים להוליד תקווה גם בימים של קושי".