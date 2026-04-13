הזמרת האמריקנית בריטני ספירס נכנסה הבוקר (שני) מרצונה למכון גמילה, כמעט חודש לאחר מעצרה בחשד לנהיגה תחת השפעת אלכוהול סמוך לביתה בדרום קליפורניה.

נציג מטעמה של ספירס בת ה-44 אישר ל-Fox News Digital כי היא פנתה לטיפול מיוזמתה. נסיבות הטיפול לא פורסמו בשלב זה.

"בריטני תנקוט בצעדים הנכונים ותציית לחוק, ועם מעט מזל, זה יכול להיות הצעד הראשון בשינוי שנדרש כבר מזמן בחייה", הוסיף הנציג. "אני מקווה שהיא תוכל לקבל את העזרה והתמיכה שהיא צריכה בתקופה קשה זו. הבנים שלה יבלו איתה זמן. יקיריה יהגו תוכנית נחוצה כבר הרבה זמן על מנת להבטיח את הצלחתה ורווחתה".

ספירס, שמאחוריה להיטים עצומים כמו "Womanizer" ו"Toxic" נעצרה ביום רביעי, 4 במרץ, בחשד לנהיגה בשכרות. היא נצפתה לכאורה נוהגת בצורה לא יציבה ובמהירות גבוהה בעת שנסעה דרומה בכביש 101 בארה"ב. המשטרה המקומית הצליחה לעצור אותה בבטחה ולאחר מכן ביצעה סדרת בדיקות פיכחות בשטח.

הקלטה ממוקד המשטרה בקליפורניה שהושגה על ידי Fox News Digital הצביעה על כך ששוטרים עקבה אחר ספירס במשך זמן מה בכביש המהיר ובדרכים אחרות באזור לוס אנג'לס לפני שעצרו אותה. היא הראתה סימני חוסר יציבות ותוצאות הבדיקות עדיין לא התקבלו.

"זו הייתה תקרית מצערת שלגמרי בלתי מתקבלת על הדעת", אמר נציג של הזמרת ל-Fox News Digital לאחר מעצרה. רשומות מצביעות על כך שהיא צפויה להופיע בפני בית המשפט ב-4 במאי.

ספירס פרצה בשנות ה-90 ככוכבת של ערוץ דיסני והייתה פעם בין הכוכבות המצליחות ביותר בתעשיית המוזיקה לפני שמאבקיה האישיים הפכו לשיח ציבורי.