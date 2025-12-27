אחרי יותר מעשור של היעדרות: "זגורי אימפריה" חוזרת למסך

סדרת הטלוויזיה "זגורי אימפריה" חזרה השבוע למסכים בעונה חדשה, כעשור לאחר ששודרה העונה השנייה של הסדרה, שכבר הפכה לתופעה תרבותית. עלילת הסדרה עוקבת אחרי משפחה מרובת ילדים ממוצא מרוקאי המתגוררת בבאר שבע, המתאפיית בסגנון בועט שלא מתנצל ולא מתייפייף.

העונה החדשה לא מנסה להמציא את עצמה מחדש, ובעיקר מחדשת את הישן והאהוב, ומעמיקה בדמויות שכולנו כבר מרגישים שהן משפחה. עם זאת, בולט בהיעדרו מי שגילם בשתי העונות הראשונות של הסדרה את אב המשפחה, משה איבגי, שהורשע בביצוע מעשים מגונים וריצה עונש מאסר בשל כך.

הסדרה משודרת בהוט 3, ותהיה זמינה גם בהוט וי.או.די ובנקסט טי.וי.

