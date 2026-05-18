נגמרה הסאגה של שאקירה: ספרד תפצה את כוכבת העל ב-55 מיליון אירו

רשות המסים של ספרד חויבה להחזיר לכוכבת העל הקולומביאנית שאקירה 55 מיליון אירו, לאחר שבית המשפט העליון במדריד פסק לטובת הזמרת בתביעה שהגישה רשות המסים במדינה בגין עבירות של הונאת מס.

הסיפור החל בשנת 2021, כאשר רשות המס הספרדית הטילה קנסות עצומים על שאקירה, בטענה כי בילתה למעלה מ-183 ימים במדינה בשנת 2011, תנאי סף מרכזי להגדרת אדם כתושב מס במדינה - מה שחייב אותה בתשלום מס הכנסה אישי. עם זאת, באותה השנה שאקירה שהתה בספרד רק 163 ימים, כלומר היא לא הייתה תושבת המדינה לצורכי מס, כך קבע בית המשפט העליון במדריד.

עם זאת, יש לציין כי הפסיקה של ביהמ"ש העליון במדריד מתייחסת רק לתיק אחד. בשנת 2023 שאקירה הודתה על העלמת מס בין השנים 2012-2014, והסכימה לשלם את הסכום המלא בו נקנסה, בתוספת קנס נוסף.

שאקירה ונציגיה בירכו על הפסיקה: "לאחר יותר משמונה שנים של פגיעה ציבורית אכזרית, קמפיינים מתואמים להרס המוניטין שלי ולילות ללא שינה שבסופו של דבר השפיעו על בריאותי ועל רווחת משפחתי, בית המשפט העליון הארצי סוף סוף יישר את העניינים", אמרה הזמרת.