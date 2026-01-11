חזרה לשגרה: רותם שרעבי בשיר חדש בהשראת הדודים אלי ויוסי

רותם שרעבי מוכרת יותר בזכות המאבק ההירואי שניהלה עם בני משפחתה להשבת שני דודיה משבי חמאס - אלי ויוסי ז"ל. היא ליוותה את אביה שרון לכל מקום בארץ ובעולם, והשמיעה גם היא את קולה כשקראה להחזיר את אלי ויוסי הביתה.

אלא שרותם משמיעה את קולה גם באופן אחר - היא זמרת ויוצרת. עכשיו, שקרוביה חזרו לארץ, היא מנתבת את הכאב והזיכרונות שצברה במשך שנתיים לטובת כתיבה ויצירה.

ביחד עם חברה ללימודים, רותם כתבה שיר שנולד מתוך ריאיון עם הדוד אלי שרעבי, שמאז שובו מהשבי התראיין לכלי תקשורת והתבטא בכנסים וארגונים ברחבי העולם בקריאה להשבת החטופים שנותרו אחריו ברצועת עזה. השיר של רותם, לעומת זאת, הוא קול אישי ושקט של מי שהיו שם, ובמידה רבה - עדיין נמצאים שם.