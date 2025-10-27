שלומי שבת, רבקה מיכאלי ואודיה: הזוכים בפרסי אקו"ם

אקו"ם, האגודה השומרת על זכויות היוצרים בישראל, הכריזה הבוקר (שני) על הזוכות והזוכים בפרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הפופולארית על הישגי שנה ופרסים מיוחדים נוספים. הפרסים יוענקו בטקס שייערך ב-17 בנובמבר, כאשר חברי ועדת השיפוט היו טל פורר, יסמין ישבי, פיטר רוט ותמר יהלומי. בין הזוכים: שלומי ולאה שבת שקיבלו פרסי מפעל חיים, ורבקה מיכאלי ומשה לוי שקיבלו פרסמים מיוחדים מטעם הדירקטוריון.

לצד הפרסים הקבועים, דירקטוריון אקו"ם בחר להעניק השנה שני פרסים מיוחדים מטעמו. הפרס הראשון - לקידום יוצרים ואמנים ישראלים - יוענק לרבקה מיכאלי. בהודעה נמסר כי "מאז היותה נערה שדרנית בקול ישראל הקפידה לשדר יצירה ישראלית אותה בחרה בטעם משובח ובפתיחות גדולה, וכך היא מקפידה עד היום. לאורך השנים הייתה שותפה לחשיפתם הראשונה של אמנים צעירים רבים ובכל תוכניותיה ברדיו ובטלוויזיה היא נלחמה להעניק במה למאות יוצרים ואמני מוסיקה מכל הסוגות והסגנונות".

הפרס השני הוענק למפיק, המעבד, הפסנתרן והיוצר משה לוי. בהודעה נמסר כי תרומתו למוזיקה הישראלית אינה רק אמנותית - היא תרבותית. "לוי הפיק עשרות אלבומים ושיתף פעולה עם גדולי המוסיקה הישראלית, ביניהם - שלום חנוך עימו צועד לוי מזה ארבעה עשורים, דני סנדרסון, שם טוב לוי, דיוויד ברוזה, אהוד בנאי, אביב גפן, שלמה גרוניך, "תמוז", יהודית רביץ, אסתר שמיר, ריטה, מאיר אריאל, שמוליק קראוס, אריק איינשטיין, יצחק קלפטר ועוד רבים".

רשימת הזוכים:

• פרס ע"ש אהוד מנור על מפעל חיים יוענק ללאה שבת.

• פרס ע"ש נעמי שמר על מפעל חיים יוענק לשלומי שבת.

• פרס הישג השנה לשיר ע"ש משה וילנסקי יוענק ל"נאדי באדי" – מילים ולחן: שחר טבוך, עידו נצר, עמית מרדכי, חן אהרוני, איתי פורטוגלי/ עיבוד: עידו נצר, עמית מרדכי ואיתי פורטוגלי

• פרס הישג השנה לאלבום ע"ש עוזי חיטמן יוענק לאודיה על האלבום "ילדה של אמונה".

• פרס הישג השנה לתגלית ע"ש ענבל פרלמוטר יוענק לנועם קלינשטיין.

• פרס הישג השנה למחבר ע"ש יוסי בנאי יוענק לצליל קליפי.

• פרס הישג השנה למלחין ע"ש סשה ארגוב יוענק לאיתן דרמון.

• פרס הישג השנה למעבד ע"ש יאיר רוזנבלום יוענק לצמד המפיקים המוסיקליים עידו נצר ועמית מרדכי.

• פרס "אקו"ם און אייר" ליצירה הישראלית המושמעת ביותר - "גיבורי על" ביצוע: התקווה 6. מילים: עמרי גלקימן ואסף פרי. לחן: עמרי גליקמן ועמית שגיא. עיבוד: עמית שגיא.

• פרס "אקו"ם און אייר" ליצירה הלועזית המושמעת ביותר - "Espresso" בביצוע Sabrina Carpenter. למו"לים המייצגים בארץ: דליה הוצאה לאור בע"מ, טלית מיוזיק פאבלישינג בעמ ויוניברסל מיוזיק ישראל.

יו"ר דירקטוריון אקו"ם, יואב גינאי: "אקו"ם היא המנוע הגדול שמניע את היצירה המוסיקאלית הישראלית על כל גווניה כבר כמעט 90 שנה. פרס אקו"ם המוענק בכל שנה הוא אות תעודת הכבוד החשובה ביותר ליוצרות וליוצרים מכל הדורות. הפרסים מהווים עדות, הוקרה והצדעה לאלו שגם בימים קשים מאירים.ות ומחבקים את ישראל ביצירתם. אני מברך את מקבלות ומקבלי הפרס ומודה להם בשם אקו"ם על תרומתם.ן לפסקול הישראלי, לנכסים התרבותיים המשותפים לנו ולנפש של כולנו".

מנכ"ל אקו"ם, אסף נחום הוסיף: "אני גאה להיות חלק מארגון שמזה 90 שנה מקדם ושומר על זכויות היוצרים. טקס פרסי אקו"ם הוא הטקס היחידי בארץ שמעניק פרסים ומוקיר את היוצרים והיוצרות אשר כותבים את פס הקול של חיינו. אני מברך את כל הזוכות והזוכים ובעיקר מאחל להם המשך יצירה טובה ומגוונת, וימים של שקט ובטחון לכל עם ישראל".