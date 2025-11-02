יד ושם חושפים: טביעות אצבע של אייכמן ורשימות שינדלר

פריטים נדירים בני עשרות עד מאות שנים ממלחמת העולם השנייה באירופה, נחשפים לראשונה לקהל הרחב בתערוכה חדשה במוזיאון יד ושם. התערוכה, ששמה "זיכרון חי: אוספי יד ושם בין עבר לעתיד", מציגה כ-400 פריטים מאוספי יד ושם, ביניהם: חפצים אישיים, מסמכים, תצלומים ויצירות אומנות. כמו כן, מוצגים גם רשימות שינדלר, אקדח של הפרטיזן צבי (העניעק) גוטליב, תכניות הבינוי של אושוויץ וטביעות האצבע של אייכמן. לצד הפריטים ההיסטוריים, התערוכה כוללת קיר עדויות וידאו של שורדים.

התערוכה החדשה לוקחת את המבקרים למסע דרך שלוש שכבות של זיכרון: פריטים המציגים תיעוד בזמן אמת; עדות והנצחה לאחר השואה וסמלים של זיכרון – כיצד הפכו טלאי צהוב, חולצת פסים, נעליים ועוד לחלק בלתי נפרד מהזיכרון הקולקטיבי.

לצד התצוגה, מוצבות עמדות אינטראקטיביות המזמינות את המבקרים להיחשף מקרוב לעבודה שמתבצעת מדי יום - שימור, קיטלוג ומחקר - המאפשרים את המשך קיומו של הזיכרון והעברתו לדורות הבאים.

"כל מסמך, מכתב, יומן, תצלום, חפץ, ציור או תמונה באוסף יד ושם משמשים עדות, זיכרון והנצחה לנשים, לגברים ולילדים שעברו את השואה, בין ששרדו ובין שנרצחו", ציין יו"ר יד ושם, דני דיין, "באמצעות הפריטים הנדירים, שחלקם נחשפים כאן לראשונה, חושפת התערוכה את עוצמתו של הזיכרון ואת כוחם של 'העדים הדוממים' לספר את סיפור השואה. כל פריט המוצג בתערוכה הוא חלון לעולם שאיננו – וכלל הפריטים יחד יוצרים פסיפס יהודי, אנושי והיסטורי אדיר, המזמין אותנו להתבונן, לשאול ולחשוב על משמעות הזיכרון גם שמונים שנה אחרי השואה".