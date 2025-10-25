הבנאי החדש שמשלב בין ג'ז אמריקני לפיוטים מבית הכנסת
יונתן טג'ר - דור שלישי למשפחה המפורסמת משתף גם פעולה עם אהוד ואביתר • קודש וחול, מסורת ומודרנה • גל ירושלמי פגש את הבנאי החדש שבא עלינו לטובה • צפו בכתבה מתוך "מגזין השבת"
1 דקות קריאה
משפחת בנאי, אחת המשפחות המפורסמת ביותר בישראל, שהצמיחה מתוכה דורות של אמנים. מהדודים יוסי וגברי לאהוד מאיר ואביתר. ועכשיו מצטרף יונתן, דור שלישי שמביא סאונד חדש - שמשלב פיוטים מבית הכנסת בירושלים עם מוסיקת ג'ז מניו אורלינס. קודש וחול, מסורת ומודרנה. גל ירושלמי פגש את הבנאי החדש שבא עלינו לטובה. צפו בכתבה מתוך "מגזין השבת" - בראש העמוד
