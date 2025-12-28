שחקנית הקולנוע האגדית בריז'יט בארדו נפטרה בגיל 91

בריז'יט בארדו, מי שהייתה הכוכבת הגדולה ביותר של הקולנוע הצרפתי בשנות ה-60, נפטרה היום (ראשון) בגיל 91, כך הודיעה הקרן שייסדה השחקנית והזמרת.

בארדו החלה את הקריירה שלה בשנות ה-50 כדוגמנית, ולאחר מכן עברה למשחק בסרטי קולנוע. אחד מתפקידיה הגדולים ביותר היה כשכיכבה בסרט "כשאלוהים ברא את האישה" משנת 1956.

בעקבות תפקידיה בקולנוע אשר בחלקם הגדול שיחקה גם בעירום, בארדו הפכה לסמל מין ברחבי העולם. יש הרואים בה כדמות המובילה לעלייתה של אופנת הביקיני. במהלך הקריירה הקליטה מספר אלבומי מוזיקה אשר זכו גם הם להצלחה.

בשנת 1973, סמוך ליום הולדתה ה-40, בארדו בחרה לפרוש מעולם הבידור, ולאחר שכיכבה ביותר מ-50 סרטים, החליטה להקדיש את חייה למען זכויות בעלי חיים.

בחודשים האחרונים בריז'יט בארדו התאשפזה מספר פעמים בבית חולים, בשל מחלה קשה בה לקתה. בחודש אוקטובר האחרון אף עברה ניתוח במסגרת הטיפול במחלה. הבוקר, כאמור, הודיעה הקרן בייסודה שהיא נפטרה.