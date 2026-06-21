הלהקה ששינתה את המוזיקה הישראלית: הסיפור של אתניקס

עוד לפני שהפכה לאחת הלהקות המצליחות בישראל, אתניקס הייתה להקת רוק תל אביבית שחיפשה את דרכה. אלא שבאמצע שנות ה-90 זיהו זאב נחמה ותמיר קליסקי עולם מוזיקלי שלם שלא זכה כמעט לחשיפה בתקשורת: המוזיקה המזרחית של התחנה המרכזית בתל אביב.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

השניים החלו לחקור את הז'אנר לעומק, להאזין לקסטות, ללמוד מקצבים, צלילים וסגנונות שונים, ולשלב אותם עם הפופ והרוק שהכירו. התוצאה הייתה "בלעדיך" - האלבום שיצרו עבור אייל גולן בשנת 1997 והפך לאחת מנקודות המפנה החשובות בתולדות המוזיקה הישראלית.

למרות ההתנגדות בתעשייה והאזהרות כי מדובר ב"התאבדות מקצועית", אתניקס התעקשה על החיבור בין מזרח למערב, השקיעה בהפקה חדשנית ובצליל שלא נשמע קודם לכן בז'אנר. ההצלחה הייתה מיידית: עשרות אלפי עותקים נמכרו בתוך זמן קצר, והמוזיקה הים תיכונית עשתה את דרכה מהשוליים אל מרכז הבמה.

בסדרת הדוקו החדשה חוזרים נחמה וקליסקי אל הרגעים שבהם קיבלו את ההחלטות ששינו את פני המוזיקה המקומית. כמעט שלושה עשורים אחרי, הם עדיין משוכנעים ש"בלעדיך" לא היה רק אלבום מצליח, אלא רגע מכונן שפתח את הדלת לדור שלם של אמנים ולצליל שמלווה את המוזיקה הישראלית עד היום.