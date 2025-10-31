גילה את האור: נתי רביץ על המהפך הדרמטי בחייו

השחקן נתי רביץ היה כוכב ענק בשנות ה-90 ותחילת שנות האלפיים. הוא כיכב בתיאטרון, בסדרות טלוויזיה, הפך לסמל מין, מוקף במעריצות והיה חלק מהבורגנות התל אביבית החילונית. הוא תמך באוסלו, בהתנתקות, בנסיגות - כמו כל איש שמאל טוב מהשבט הלבן. בשנים האחרונות הוא עבר מהפך קיצוני בחייו - נטש את העיר הגדולה, התחבר לדת, עבר לחיות בשומרון והתפכח מכל אשליות השלום של השמאל. אורלי מירקין יצאה להבין מתי הוא גילה את האור, איזה מחיר אישי הוא שילם, מי אומר לו שהוא התחרפן ואיזה תפקידים הוא לא יעשה היום בחיים. צפו בריאיון המלא מתוך "קבינט שישי - בראש העמוד