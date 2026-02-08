"מורשתו תמשיך להדהד": בישראל נפרדים מענק המוזיקה מתי כספי

בישראל נפרדים מגדול המוזיקאים, הזמר והיוצר מתי כספי, שהלך היום (ראשון) לעולמו. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר עליו כי "כמו בשורה מאחד משיריו הבלתי נשכחים, 'מישהו דואג לי שם למעלה', מוקדם מדיי נפרד מאיתנו, מגדולי היוצרים הישראליים, ועבר לדאוג לנו מלמעלה".

הרצוג הוסיף אנו נשארנו עם "יצירותיו המופתיות, עם המנגינות שעשו חסד עם טקסטים נפלאים והעניקו להם חיי נצח, עם הלחנים שעיצבו את המוסיקה הישראלית עשרות שנים, עם העיבודים בהם ניכרה כל כך טביעת האצבע הייחודית שלו".

"משך כמעט שישה עשורים ליווה אותנו כשרונו הענק: הילד מקיבוץ חניתה שכבר בגיל חמש ניגן במספר כלים היה לחייל בלהקת פיקוד הדרום, זמר עם קול ייחודי שקל כל כך לזהות, מפיק מוסיקלי שפתח דלתות בפני זמרות וזמרים רבים, וגם איש מיוחד עם חצי חיוך וחוש הומור שאפשר היה לפגוש רק אצלו", הוסיף.

שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד למתי כספי: "זמר ויוצר ענק, שנגע בנשמות של כולנו והביא קלאסיקות שהפכו לנכסי צאן ברזל במוזיקה הישראלית. שירים כמו "ברית עולם" ו"מה זאת אהבה" ליוו דורות של ישראלים ברגעים היפים והכואבים ביותר, והפכו לפסקול של אהבה ותקווה. מורשתו תמשיך להדהד עוד שנים רבות".

משפחתו של כספי מסרה: "בלב כואב ועצב עמוק אנו מודיעים על פטירתו של בעלי האהוב ואבינו היקר, האור בחיינו נכבה. אהבתו ויצירתו שהשאיר תמיד ימשיכו להיות חלק מאיתנו לעד. היית ותישאר המהות לקיומנו".

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ספד למתי, וציין כי בתקופה האחרונה "נלחם באומץ במחלת הסרטן הקשה שתקפה אותו, והיה השראה לרבים להתמודדות מול הכאב. אמן שהוא חלק בלתי נפרד מהפסקול של המדינה. על השירים הנפלאים שלו גדלו דורות של ישראלים. יהי זכרו ברוך".

יו"ר הכנסת, אמיר אוחנה: "מתי כספי הוא ללא ספק מענקי המוזיקה הישראלית. האיש עם האקורדים הכי מוזרים, עם השילובים הבלתי אפשריים, שאיכשהו תמיד התחברו לכדי הרמוניה מופלאה, היבואן הכמעט בלעדי של הבוסה נובה לישראל, הפליא בנו מנגינות רבות שהפכו לפסקול חיינו".

"בצניעות, בענווה ובהומור דק ומושחז, האישיות שלו ליוותה אותנו עשורים רבים, וכעת זמן פרידה. אנו נפרדים ממתי כספי האיש, ושולחים תנחומים למשפחתו האוהבת, אבל לא נפרדים מהמורשת המוזיקלית שהותיר, ותחיה הרבה דורות אחריו. תהא מנוחתך בגן עדן של תווים ואקורדים מהעולם הבא".