הוצאת גל"צ מהצבא או סגירתה: מה יהיה עתיד התחנה?

הוועדה לבחינת עתיד גלי צה"ל פרסמה היום (שלישי) את מסקנותיה, כשבין היתר המליצה להוציא את התחנה מצה"ל - או לסגור אותה. ההמלצות נמסרו לשר הביטחון ישראל כ"ץ.

הוועדה קבעה כי יש שתי אפשרויות עיקריות: האחת - הפעלת חטיבת "גלי צה"ל" כיחידה צבאית ממלכתית, שתשדר תכנים חינוכיים ותרבותיים בלבד, ללא עיסוק בחדשות ובאקטואליה.

"הוועדה רואה בהצעה זו פתרון המאפשר שמירה על ייחודה של התחנה כ'בית של החיילים' תוך שימור יתרונותיה ותכניה הייחודיים המיועדים לחיילי צה"ל, בני משפחותיהם ולציבור הרחב, תוך הפחתת המתחים הנובעים מהמפגש שבין תכני אקטואליה ופוליטיקה לבין ערך הממלכתיות של צבא העם. הוועדה מדגישה כי יישום הצעה זו מחייב ביטול מלא, מוצהר ובלתי מתפשר של כלל תכני האקטואליה, לרבות יומני חדשות, ראיונות פוליטיים ותכניות פרשנות ציבורית וכן שינוי ארגוני ואסטרטגי הכולל סגירת מחלקת האקטואליה והחדשות".

השנייה - העברת התחנה לגוף אזרחי ייעודי לחיילים ולחיילות ולציבור הרחב, שיפעל מחוץ לצבא, תוך שמירה על אופייה הייחודי והמשמעות החברתית שלה. עם זאת, הוועדה הדגישה כי תנאי סף לכל מתווה עתידי הוא שמירה על עצמאות מערכת החדשות, אם זו תמשיך לפעול במסגרת אזרחית. אפשרות נוספת היא כאמור סגירת התחנה.

עוד קבעה הוועדה, בראשות ד"ר דליה זליקוביץ, כי שידורי האקטואליה בגלי צה"ל "לא חיזקו את תחושת הגאווה והזהות הצבאית, ואף היו כרוכים לעיתים בסטייה מערכי צה"ל ובפגיעה בנורמות ההתנהגות". עוד לפי הדו"ח, התחנה התרחקה מייעודה המקורי והפכה לשחקן בזירה התקשורתית האזרחית.

הוועדה אף בחנה אפשרות של סגירת התחנה לחלוטין, "ברגישות ובכובד ראש". היא ציינה כי כיום משמעותה של התחנה בציבור מצומצמת בהרבה לעומת העבר, וכי חיילים וחיילות צורכים תוכן בדרכים אחרות. "אין עוד טעם לקיומה של תחנה צבאית המשדרת לאזרחים", נכתב.

עם זאת, חברי הוועדה הדגישו את חשיבותה ההיסטורית של גלי צה"ל ככלי לחיזוק הקשר בין הצבא לציבור וכבית לחיילים, במיוחד בשעת חירום. "התחנה צריכה לחזור לייעודה המקורי - לתרום לצה"ל, ולא להיות גוף תקשורת מתחרה בזירה האזרחית", נכתב בהמלצה הסופית.

חברי הוועדה, לצד היו"ר ד"ר זליקוביץ, כללו גם את דורון כהן, יונתן בן חמו, שרה העצני כהן ואלעד מלכא המשמש גם כמזכיר הוועדה.

משר הביטחון נמסר כי הוא ילמד לעומק את ההמלצות ויודיע על החלטתו בנושא בקרוב. עוד מסר כי "אני מודה לחברי הוועדה על עבודתם היסודית, הרצינית והמקצועית, ועל ההשקעה הרבה בבחינת מכלול ההיבטים הקשורים לפעילות גלי צה"ל. כפי שהבהרתי בעבר, אינני מוכן שהמצב הקיים יימשך".

מארגון העיתונאים והעיתונאיות נמסר בתגובה כי "יעמוד לצד גל"צ ולא יאפשר סגירה של התחנה או פגיעה במשדרי האקטואליה. פגיעה בגל"צ היא פגיעה בחופש העיתונות".