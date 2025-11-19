הציל את היהודיה בשואה: נמכר הציור המודרני הכי יקר בעולם

הציור של גוסטב קלימט, "דיוקן של אליזבת לדרר", שסייע לבעלת הציור היהודיה להינצל משליחה למחנה השמדה בשואה, נמכר אמש (שלישי) עבור סכום חסר תקדים של 236.4 מיליון דולר – שיא חדש עבור יצירת אומנות מודרנית. הציור נמכר במכירה פומבית בניו יורק לאחר מלחמת הצעות שנמשכה 20 דקות, והוא רק אחד מהפריטים המרהיבים ביותר של הערב. בין היתר נמכרה באותו הערב גם אסלה מזהב טהור, תקינה ופעילה לחלוטין, ב-12.1 מיליון דולר.

הדיוקן מתנשא לגובה של 1.8 מטרים, והוא יוצר במשך שלוש שנים בין 1914 ל-1916. נושא הדיוקן מציג את בתה של אחת מהמשפחות העשירות ביותר בווינה, כשהיא לובשת גלימה של קיסר מהמזרח הרחוק. זהו אחד מתוך שני פורטרטים מלאים של קלימט שנותרו בבעלות פרטית. היצירה נשמרה בנפרד מיצירות אחרות של קלימט, אשר נשרפו כליל בשריפה באוסטריה.

הציור הצבעוני מתאר את חיי העושר של משפחת לדרר לפני שגרמניה הנאצית סיפחה את אוסטריה ב-1938. הנאצים שדדו את אוסף האמנות של משפחת לדרר, והשאירו רק את דיוקני המשפחה, אשר נחשבו "יהודיות מדי" מכדי לשדוד, כך לפי המוזיאון הלאומי של קנדה שבו הוצג הציור בעבר.

בניסיון להציל את עצמה, אליזבת לדרר המציאה סיפור שלפיו קלימט, שהיה לא יהודי ומת בשנת 1918, היה אביה. זה עזר לה שלצייר היה קשר קרוב במיוחד לעבודת הדיוקן שלה. בעזרתו של קרוב משפחה, פקיד בכיר במפלגה הנאצית, היא שכנעה את הנאצים להוציא לה מסמך שמצהיר שהיא צאצאית של קלימט. זה איפשר לה להישאר בביטחה בווינה עד למותה ממחלה בשנת 1944.

הדיוקן היה חלק מקולקציה של המיליארדר לאונרד א. לאודר, יורש חברת הקוסמטיקה הגדולה Estée Lauder, אשר נפטר השנה בגיל 92.