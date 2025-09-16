השחקן והבמאי רוברט רדפורד הלך לעולמו בגיל 89

מומלצים -

כוכב הקולנוע האמריקני רוברט רדפורד הלך לעולמו היום (שלישי) בגיל 89. מנכ"לית חברת הפרסום ויחסי הציבור Rogers & Cowan, סינדי ברגר, הודיעה על מותו, לפיה הוא מת מוקדם בבוקר בשנתו בביתו שביוטה, ארצות הברית, כאשר הסיבה למותו עדיין לא ידועה.

רדפורד היה שחקן, במאי ומפיק קולנוע אשר זכה בפרס אוסקר על בימוי הסרט "אנשים פשוטים", ונחשב לאחד מכוכביה הגדולים ביותר של הוליווד. הוא טיפח את תנועת הקולנוע העצמאי שבמרכזה סאנדנס שייסד, היה פילנטרופ ובנוסף פעל גם למען איכות הסביבה.

כאמור, ב-1981 ייסד את מכון סאנדנס - ארגון ללא מטרות רווח הממוקם ביוטה ומספק תמיכה רבה ליוצרי קולנוע עצמאיים. מאז ייסוד המכון, שמהווה בין היתר את הגוף העומד מאחורי פסטיבל הסרטים הידוע "סאנדנס", רדפורד היה מעורב רבות בתעשיית הסרטים העצמאיים.

לאורך חייו, זכה רדפורד להוקרה והערכה רבה על יצירתו ותרומתו לקולנוע ולתרבות האמריקנית. ב-1994 קיבל את פרס ססיל ב. דה-מיל בטקס גלובוס הזהב, פרס על מפעל חיים, על אף שהמשיך לככב בסרטים גם עשור לאחר מכן. כשנתיים לאחר מכן זכה בפרס על מפעל חיים מטעם איגוד השחקנים האמריקני.

ב-2002 קיבל פרס אוסקר לשם כבוד מטעם האקדמיה האמריקנית לקולנוע וב-2006 קיבל פרס הוקרה מטעם "מרכז קנדי" היוקרתי אודות תרומתו לתרבות האמריקנית. בנוסף ב-2016 העניק לו נשיא ארצות הברית ברק אובמה את מדליית החירות הנשיאותית, עיטור הכבוד הגבוה במדינה.