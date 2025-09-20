מומלצים -

מאז פלישתה לאוקראינה ב-2022, נאסר על רוסיה להשתתף באירוויזיון, אך לנשיא הרוסי ולדימיר פוטין יש פתרון: תכירו את "אינטרוויזיון" - תחרות שירים אלטרנטיבית שתתקיים הערב (שבת), באולם "לייב ארנה" במוסקבה.

לפי דיווחים, משתתפות בין היתר סין, הודו, ברזיל, דרום אפריקה, וייטנאם, ונצואלה, קטאר, ערב הסעודית ומדגסקר - ואפילו ארצות הברית, כולן מדינות שלא משתתפות באירוויזיון מסיבות שונות.

אינטרווויז'ן 2025 הוא פרי רעיונו של פוטין, שחתם על צו להחיות את פסטיבל השירים מתקופת הסובייטים במטרה "לפתח שיתוף פעולה תרבותי והומניטרי בינלאומי". המטרה הברורה יותר היא ליצור תחרות שירים בינלאומית שבה המדינה יכולה באמת להשתתף. המפה המוזיקלית שונה מאוד מהאירוויזיון, והזדמנות עבור הקרמלין להראות שלמרות פלישתה לאוקראינה, לרוסיה עדיין יש חברים.

באינטרוויזיון, הרוסים פרשו את הרשת המוזיקלית שלהם לרחוק, והזמינו בעלי ברית מאסיה, אפריקה, המזרח התיכון ודרום אמריקה. ההרכב המתוכנן משקף את הבריתות הפוליטיות והכלכליות בהן רוסיה משתתפת, כמו קבוצת המדינות "בריקס", ארגון שיתוף הפעולה של שנחאי וקמפוס המדינות העצמאיות.

באוקראינה מתחו ביקורת על קיום התחרות, שם נטען כי "תחרות השירה אינטרווויזיון 2025, המארגנת על ידי רוסיה, כלי של תעמולה עוינת ואמצעי לשטוף את המוח לגבי המדיניות האגרסיבית של הפדרציה הרוסית".