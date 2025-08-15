אחרי הסערה: הסרט על 7/10 יוקרן בפסטיבל טורונטו

מומלצים -

בפסטיבל הקולנוע הביין-לאומי של טורונטו (TIFF) הודיעו הלילה (בין חמישי לשישי) כי הסרט התיעודי "הדרך בינינו: החילוץ האולטימטיבי", בבימויו של בארי אייבריץ’, המתמקד בפעולות החילוץ של האלוף (מיל’) נעם תיבון במהלך טבח 7 באוקטובר ובפעילותיו לאחריו, ישוב לרשימת ההקרנות הרשמיות.

בהודעה משותפת של הנהלת הפסטיבל ויוצר הסרט בארי אבריץ', שפורסמה בחשבון הפסטיבל ברשת X, נמסר כי ״TIFF ויוצר הסרט שמעו את הכאב והתסכול שהביע הציבור״ ולאחר דיונים נמצא פתרון המאפשר את הקרנת הסרט. עוד נכתב, ״תמיד נהיה מחויבים להצגת נקודות מבט מגוונות ואמונה בכוחו של סיפור לעורר ולעודד דיאלוג והבנה. אנו מודים לקהל ולקהילה שלנו על התשוקה, הכנות והאמונה בחשיבות הקולנוע״.

הסרט עתיד להיות היצירה הישראלית היחידה שתוקרן בו השנה. במסגרת הפסטיבל יוצגו מספר סרטים של יוצרים פלסטינים או כאלה העוסקים בסכסוך מנקודת מבט פרו-פלסטינית. ״הדרך בינינו״, מתמקד בפועלו של האלוף תיבון ביום מתקפת 7 באוקטובר, כולל חילוץ בני משפחתו מקיבוץ נחל עוז, הצלת זוג שנמלט ממסיבת הנובה וחילוץ חיילים פצועים תחת אש. הוא הסרט הראשון בפסטיבל היוקרתי המתאר את האירועים מנקודת מבט ישראלית.

נזכיר כי, לפני יומיים, ברגע האחרון, הודיעה הנהלת הפסטיבל לבמאי על ביטול ההקרנה. ההסבר הרשמי: ״קושי משפטי״ הנוגע לשימוש בצילומים שצולמו על ידי מחבלי חמאס בגזרת נחל עוז והופצו בזמן אמת לכלי התקשורת בעולם, לטענתם ללא אישור שימוש רשמי. בפועל, מאחורי הקלעים התקבלו איומים על הפגנות אנטי-ישראליות והפרות סדר סביב ההקרנה - ואלו הובילו לביטולה.

לאחר הודעה זו, הקהילה היהודית בטורנטו יזמה הקרנת ענק של הסרט בתחילת ספטמבר שתהיה פתוחה לציבור הרחב ובמקביל לפסטיבל. כמו כן מסרה: ״ההחלטה המבישה לבטל את הקרנת הסרט שולחת מסר חד וברור - יהדות קנדה, שתרומתה לפסטיבל ניכרת לאורך שנים, אינה רצויה עוד. הנהלת הפסטיבל חייבת לחזור בה מההחלטה לאלתר״.