מדד התקשורת השנתי: i24NEWS נהנה מהקונצנזוס הרחב ביותר

i24NEWS הוא כלי התקשורת שזוכה לקונצנזוס הגבוה ביותר באמון מכל קצוות הקשת הפוליטית, ולאחד המאוזנים ביותר בישראל - כך קובע מכון אגם.

תוך שנה וחצי מיום העלייה לאוויר - i24NEWS נתפס ככלי התקשורת הכי מאוזן, לצד מותגים ותיקים כמו ynet ו-כאן 11. i24NEWS מזנק מהמקום העשירי למקום הרביעי במדד אמון הציבור - תוך שנה אחת, ועוקף את כאן ב, חדשות 12, קשת, מאקו וידיעות אחרונות.

צבי יחזקאלי, הפרשן הבכיר ב-i24NEWS ומגיש "הערביסטים" - אחד משלושת הפרשנים הכי אמינים והכי אהובים בישראל.

מדד התקשורת השנתי השני של מכון אגם, המובל על ידי החוקרים ד"ר נמרוד ניר מהאוניברסיטה העברית ואסא שפירא מאוניברסיטת תל אביב, מבוסס על מדגם מייצג של החברה הישראלית שכולל 1133 משיבים יהודים ו-232 משיבים ערבים כולם אזרחי ישראל בני 17+.

המדגם נאסף בין ה8 ל-27 בדצמבר באמצעות חברת iPanel, ועבר תהליך של מכסות ייצוג ומשקולות סטטיסיטיות כך שייצג את האוכלוסיה הבוגרת בישראל מבחינת מגדר, מוצא, איזור מגורים, דת, מידת דתיות, מוצא עדתי (בקרב יהודים) ושיעור ההצבעה בבחירות לכנסת ה-25. המדגם הנוכחי אינו כולל ישראלים מתחת לגיל 17.