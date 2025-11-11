מבית ללא גב כלכלי - להופעות המוניות: השנה של אופק אדנק
מי שהפך לשם החם בתעשיית המוזיקה, גדל בבית דתי-מסורתי באשקלון • אופק הפך להיות כוכב ה"דאנסהול", שמקורה ברגאיי • כתבתנו פגשה אותו ועשתה לנו היכרות • צפו בכתבה המלאה
1 דקות קריאה
עם מיליוני צפיות ברשתות החברתיות, אופק אדנק הפך לשם החם ביותר בתעשיית המוזיקה בישראל. הזמר, שגדל בבית דתי-מסורתי באשקלון, והחל את הדרך ללא גב כלכלי, הפך להיות הכוכב של מוזיקת ה"דאנסהול", שמקורה ברגאיי, ומושך אלפים להופעותיו ברחבי הארץ.
