לא רק זמר: שלמה ארצי משיק מחזמר חדש המבוסס על שיריו

החל מהיום - הזמר האגדי הואגם מחזאי • "שאול", הוא מחזמר רוק מקורי מבוסס על סיפורו הטרגי של המלך תנ"כי • לצידו יככב הרכב מרשים: אלישע בנאי, יניב ביטון ועוד • המופע יביא זווית ייחודית על העובר עלינו

עדן בן שלוש
עדן בן שלוש ■ כתבת תרבות
Video poster
לא רק מוזיקאי: שלמה ארצי משיק את המחזמר "שאול" המשלב את הסיפור התנכ"י עם מיטב הלהיטים של ארציi24NEWS

שלמה ארצי לא צריך סופרלטיבים נוספים בעולם המוזיקה הישראלי, אבל מהיום - הוא גם מחזאי, והשיק היום את "שאול", מחזמר רוק מקורי, המבוסס על שיריו, ועל הסיפור התנ"כי הטרגי על המלך - שמקבל חיים חדשים.

המחזמר, משלב בין דרמה תנ"כית לסיפור ישראלי עכשווי, ומציג הרכב מרשים: צחי הלוי, אלישע בנאי, מיכאל מושונוב ועוד רבים נוספים. לאורך ההצגה, דמותו מתחלפת בין ליאור אשכנזי, יניב ביטון וארצי בעצמו. המחזמר "שאול", יעלה בבכורה ב-10.11 בהיכל "שלמה" בתל אביב, בסופה של שנה מורכבת במיוחד עבור הישראלים, ועולם התרבות והבידור, ויביא זווית ייחודית על מה שעובר עלינו.

