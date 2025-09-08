לא רק זמר: שלמה ארצי משיק מחזמר חדש המבוסס על שיריו

מומלצים -

שלמה ארצי לא צריך סופרלטיבים נוספים בעולם המוזיקה הישראלי, אבל מהיום - הוא גם מחזאי, והשיק היום את "שאול", מחזמר רוק מקורי, המבוסס על שיריו, ועל הסיפור התנ"כי הטרגי על המלך - שמקבל חיים חדשים.

המחזמר, משלב בין דרמה תנ"כית לסיפור ישראלי עכשווי, ומציג הרכב מרשים: צחי הלוי, אלישע בנאי, מיכאל מושונוב ועוד רבים נוספים. לאורך ההצגה, דמותו מתחלפת בין ליאור אשכנזי, יניב ביטון וארצי בעצמו. המחזמר "שאול", יעלה בבכורה ב-10.11 בהיכל "שלמה" בתל אביב, בסופה של שנה מורכבת במיוחד עבור הישראלים, ועולם התרבות והבידור, ויביא זווית ייחודית על מה שעובר עלינו.

צפו בכתבה המלאה