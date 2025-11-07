מהומה בקונצרט ישראלי בצרפת: מפגינים הדליקו זיקוק באולם

במהלך קונצרט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בצרפת, הפגנה אנטי-ישראלית גלשה לאלימות כאשר אחד המפגינים הדליק זיקוק בתוך האולם. העשן שהתפשט במקום גרם לבהלה בקרב הקהל ולכניסת כוחות חירום וכבאים.

האירוע התרחש במהלך המחצית הראשונה של ההופעה. מספר מפגינים קראו סיסמאות נגד ישראל, ואחד מהם הצית את הזיקוק סמוך לשורת מושבים, שעלה באש חלקית. למרות הכאוס, המנצח אנדרש שיף והתזמורת המשיכו לנגן, וזכו לתשואות סוערות מהקהל.

רונן שגב, פסנתרן ושותף מנהל בחברת Park Avenue Pianos, שנכח באולם, תיעד את רגע ההצתה והמהומה שנגרמה בעקבותיה. הסרטון שצילם הופץ במהירות ברשתות החברתיות ועורר הדים רבים בצרפת ובעולם.

האירוע הגיע לאחר שאתמול שרת התרבות של צרפת, ראשידה דאטי, יצאה נגד האנטישמיות לאחר שבמדינה עלתה קריאה להחרים את הקונצרט. "שום דבר לא מצדיק קריאה להחרים את הרגע הזה של תרבות, שיתוף ואיחוד. חופש היצירה והתכנות הוא ערך של הרפובליקה שלנו. אין תירוץ לאנטישמיות!", כתבה.

לאחרונה נרשמה עלייה במתיחות סביב הופעות ופעילויות תרבות הקשורות לישראל בצרפת, בצל גל הפגנות אנטי-ישראליות וקריאות לחרמות תרבותיים מצד גורמים שונים, בהם איגוד העובדים Confédération Générale du Travail (CGT).