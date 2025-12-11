עושקים את ההורים: מחירי המזנונים המופקעים במופעי חנוכה

הפסטיגל השנה גדול במיוחד - וגם המחירים בהתאם. לצד הכרטיסים, הנסיעה לתל אביב והחנייה, נראה כי ההוצאות המוגזמות ביותר הן דווקא בדוכני האוכל והמזכרות. ובתוך כך, נרשמה גם עלייה במחירים מהשנה שעברה.

בשנת 2024 מחיר של חבילת פופקורן היה 30 שקלים, השנה הוא כבר עלה ל-35 שקלים. כדי להימנע מהמחירים הגבוהים במזנונים, חלק מהמשפחות הביאו אוכל מהבית.

עם זאת, למחירי המזכרות אי אפשר להתכונן מראש - פליז עם לוגו הפסטיגל יעלה להורים 130 שקלים, ובעבור ערכת ביוטי ממותגת ייאלצו ההורים להיפרד מ-150 שקלים.

