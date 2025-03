"קוראים לי גל ואני יהודיה": הנאום של השחקנית הישראלית

כוכבת אמיתית: השחקנית, המפיקה והאקטיביסטית הישראלית, גל גדות, קיבלה הלילה (רביעי) את פרס המנהיגות הבינלאומית בפסגת Never Is Now 2025 של הליגה נגד השמצה שעסק בנושא אנטישמיות ושנאה, הכינוס הגדול בעולם המוקדש למאבק באנטישמיות ובדעות קדומות.

"אני גאה להיות יהודייה וגאה להיות ישראלית", אמרה גדות בנאום קבלת הפרס שלה. "אבל זו תקופה שבה רבים מאיתנו בקהילה היהודית נאלצו למצוא את קולנו ולהתעמת עם השנאה נגדנו, גם אם היא מאוד לא נוחה. לא משנה כמה ניסית להימנע מכך בעבר, גם אם דיבור לא היה באמת הקטע שלך, אף אחד מאיתנו כבר לא יכול להתעלם מהתפרצות שנאת היהודים ברחבי העולם. וזה מה שאני עושה. אין צורך בבינה מלאכותית. זה באמת אני, עומדת מולכם היום ואומרת, בפשטות, ששמי גל, ואני יהודיה. ונמאס לנו משנאת היהודים. אז אנחנו כאן, יחד קוראים לשחרורו של כל אחד מהחטופים שלנו. צריך להחזיר אותם הביתה".

צפו בנאום המלא:

השחקן היהודי דיוויד שווימר הוסיף באירוע: "הקריירה שלי נתנה לי במה מדהימה והזדמנות לדבר על הנושאים שחשובים לי, וביום טוב, הזדמנות להישמע בגלל הרעש שמטביע יותר מדי אנשים. אני מאמין שעם הזכות הזו מגיעה האחריות להשתמש בקול שלי ברגעים כאלה, בזמן של סכנה, קנאות ואלימות. להתבטאויות לעתים קרובות יש מחיר, כמו רבים אחרים, הותקפתי ואויימתי על ידי אנשים שמעולם לא פגשתי. ננטשתי על ידי אנשים שחשבתי שהם חברים ועל ידי ארגונים שחשבתי שהם בעלי ברית. עם זאת, מצאתי גם רגעים מדהימים של משמעות וסולידריות".

Bryan Bedder / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

הוא הוסיף וקרא לנוכחים לפעול בנושא. "הקול שלכם יהיה כל כך משמעותי למעריצים שלכם שאוהבים אתכם, לחברי הקהילה שלכם שזקוקים לכם, לאנשים שיכולים להשתמש רק במעט סולידריות עכשיו. אף אחד לא מבקש מכם לפתור את הסכסוך במזרח התיכון. רק תגידו שאתם עומדים לצד חבריכם, עמיתיכם ושכניכם, היהודים נגד שנאה ומה שקורה בקמפוסים שלנו ובבתי הספר שלנו ובעסקים בבעלות יהודית הוא בלתי מתקבל על הדעת לחלוטין".