חאווייר ברדם ניצל הלילה (שני) את הבמה המרכזית של טקס פרסי האוסקר כדי להפגין פעם נוספת את עמדתו המדינית, כשענד סיכה עם הכיתוב "לא למלחמה" לצד סמל ה"חנדלה" המזוהה עם המאבק הפלסטיני.

בשיחה עם עיתונאים על השטיח האדום באוסקר, הגדיר השחקן את המתרחש כ"מלחמה בלתי חוקית" וקשר בין מדיניותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לזו של דונלד טראמפ. הופעה זו היא החוליה האחרונה בשרשרת של הצהרות חריפות נגד ישראל שנמשכת יותר מעשור, ומשפיעה ישירות על האופן שבו נתפסת המדיניות הישראלית בחוגי התרבות המשפיעים בעולם.

הסלמת הרטוריקה של ברדם הגיעה לשיא חדש באוקטובר 2025, אז דווח בכתב העת "Variety" כי השחקן הצטרף ליוזמת "Film Workers for Palestine". במסגרת זו, קרא ברדם להטלת חרם מסחרי ודיפלומטי על ישראל וסנקציות בין-לאומיות.

הוא הדגיש כי החרם אינו מכוון נגד אנשים פרטיים, אלא נגד מוסדות וחברות שלטענתו מעורבים ב"רצח עם" של האוכלוסייה הפלסטינית בעזה וביו"ש. ברדם ביסס את קריאתו על קביעות של "אגודת חוקרי הג'נוסייד", ולדבריו מדובר בצעד הכרחי לסיום הלחימה.

במהלך הופעה בתוכנית האירוח האמריקנית "The View" ביוני 2025, עורר ברדם סערה כאשר הצהיר בשידור חי כי "מה שקורה בעזה הוא ג'נוסייד". דברים אלו נאמרו בשעה שהמנחות שלצדו ענדו סיכות להזדהות עם החטופים הישראלים. למרות שברדם הוסיף לקריאתו גם דרישה לשחרור החטופים, השימוש החוזר בטרמינולוגיה של השמדת עם היה דומיננטי יותר.

שורשי העימות הציבורי של ברדם עם ישראל נטועים עוד בקיץ 2014, במהלך מבצע "צוק איתן". ברדם ובת זוגו, השחקנית פנלופה קרוז, חתמו אז על מכתב פתוח שבו הגדירו את פעולות צה"ל כ"מלחמת כיבוש והשמדה".

בטור דעה שפרסם במקביל בעיתון הספרדי "El Diario", כתב כי ישראל פוגעת בילדים כ"מטרות טרור" וכי שתיקת המערב מבישה. בעקבות גל של ביקורת בהוליווד וחשש לפגיעה בקריירה שלו, פרסם אז הבהרה לפיה הוא רוחש כבוד לעם ישראל וכואב את אבדותיו, אך בסיס ההאשמות שלו לא השתנה.

באוקטובר 2024, בנאום שנשא בטקס קבלת פרס, הרחיב ברדם את קריאתו למישור המשפטי. הוא תבע להעמיד את בנימין נתניהו לדין בבית הדין הפלילי הבין־לאומי בהאג, לצד ראשי חמאס שהובילו את טבח 7 באוקטובר. בנאומו הסתמך על נתוני ארגון "יוניסף" ותיאר את המצב כ"מלחמה נגד ילדים". ברדם טען כי האשמות באנטישמיות מוטחות לעיתים קרובות כדי להשתיק ביקורת לגיטימית על מדיניות ממשלת ישראל, והדגיש כי עמדתו מופנית נגד הנהגות פוליטיות ולא נגד קבוצות דתיות.

