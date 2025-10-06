קנצלר גרמניה: "עלינו לפרוש מהאירוויזיון במידה וישראל תורחק"

התבטאות דרמטית: קנצלר גרמניה פרידריך מרץ הצהיר היום (שני) כי מדינתו צריכה לפרוש מהאירווזיון - במידה וישראל תודח מהתחרות". מדובר בהצהרה משמעותית ודרמטית שכן גרמניה היא אחת מהמדינות שמממנת את התחרות. דבריו של מרץ, אחת הדמויות החזקות באירופה, צפויים לעורר תגובות רבות ברחבי היבשת.

כאמור, הדברים הללו נאמרו במהלך דברים שנשא בתוכנית "קארן מיוזגה" של ARD. "אם ישראל תודח, אתמוך באי השתתפות גרמניה בתחרות. העובדה שהסוגייה הזו עולה לדיון - שערורייתית, ישראל שייכת לתחרות", אמר.

בהמשך דבריו, הדגיש כי יחסיו עם מדינת ישראל נותרו "מצוינים", זאת למרות חילוקי הדעות עם הממשלה. "הסולידריות שלנו עם ישראל מעולם לא הועמדה בספק. רגשותיי האישיים כלפי ישראל חיוביים לחלוטין - זוהי מדינה נפלאה. עם זאת, לדעתי, חלק מהפעולות הצבאיות במלחמת עזה הלכו רחוק מדי", ציין.

כזכור, ה-EBU (איגוד השידור האירופי) הודיע בסוף החודש שעבר כי אסיפה של נציגי המדינות החברות צפויה להתכנס בחודש נובמבר, ולדון בשאלה - האם יש לאפשר את השתתפותה של ישראל באירוויזיון הקרוב באוסטריה.

לפיכך, הוחלט באופן חריג כי אסיפה כללית של חברי EBU תתקיים במתכונת מקוונת בתחילת נובמבר. במהלך האסיפה יתבקשו המשתתפים להצביע בנוגע לשאלה האם יש לאפשר לישראל להשתתף באירוויזיון 2026. עוד נכתב בסוף המכתב כי ההזמנה הרשמית עם פרטים נוספים על ההליך תישלח בשבוע הבא.

למעשה, משמעות הדבר היא שמעמד החברות ב-EBU כבר לא יאפשר השתתפות באירוויזיון באופן אוטומטי, ובנובמבר תתגבש ההחלטה בנוגע לשאלה האם ישראל תשתתף בתחרות הקרובה.

ב"כאן", תאגיד השידור הציבורי הישראלי, הגיבו לפרסום וכתבו בפוסט ברשת X: "אנו מביעים תקווה עמוקה שתחרות האירוויזיון תמשיך לשמור על זהותה התרבותית והלא-פוליטית"

עוד הוסיפו כי "תקנון ה-EBU קובע, בצדק, שהחלטות יוצאות דופן מסוג זה דורשות רוב של 75% מהאסיפה הכללית - רוב יוצא דופן. אנו בטוחים שה-EBU ישמור על אופייה המקצועי, התרבותי והלא-פוליטי של התחרות, שכן היא מציינת אבן דרך היסטורית של 70 שנה לאיחוד באמצעות מוזיקה".