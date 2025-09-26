האהדה לישראל והתפשטות האסלאם באירופה: דאגלס מארי בריאיון

דאגלס מארי, הסופר הבריטי ואחד הפרשנים הפולולאריים באירופה, הוא אוהד גדול של ישראל. מארי יוצא נגד חרפת ההכרה של מדינות אירופה במדינה פלסטינית, מזהיר מפני התפשטות האיסלאם הקיצוני ביבשת ומאמין שישראל עושה את העבודה עבור כל העולם החופשי.

בריאיון ל-i24NEWS הוא עונה על השאלה האם אירופה כבר אבודה - או שעדיין לא מאוחר להתעורר מהשיטפון האיסלאמי שמאיים להטביע אותה?

"הסיפורים של ה-7 באוקטובר הם בו זמנית מוכרים ולא מוכרים מספיק", אומר מורי, "ישראלים עשו דברים יוצאים מן הכלל באותו יום ואני חושב שהעולם הרחב די בור בקשר לפרטי המתקפה. חלק גדול מהעולם עבר מהר מאוד ממה שקרה למה שהתגובה הישראלית צריכה להיות". עוד הוא מוסיף: "הישראלים הפכו לקורבן פעמיים: פעם אחת של הג'יהאדיסטים של חמאס ופעם שנייה קורבן של העולם שמאשים אותם".